Курский губернатор сообщил о 16 прилетах ВСУ по поселку Глушково

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, старовойт роман
По словам Старовойта, в результате обстрела пострадали двое жителей Фото:

Поселок Глушково Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, зафиксировано более 16 прилетов. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

«Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», — написал Старовойт в Telegram. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее украинские солдаты обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области. В ходе атаки никто не пострадал.

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Поселок Глушково Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, зафиксировано более 16 прилетов. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт. «Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», — написал Старовойт в Telegram. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Ранее украинские солдаты обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области. В ходе атаки никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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