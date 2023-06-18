Курский губернатор сообщил о 16 прилетах ВСУ по поселку Глушково

По словам Старовойта, в результате обстрела пострадали двое жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поселок Глушково Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, зафиксировано более 16 прилетов. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

«Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», — написал Старовойт в Telegram . По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее украинские солдаты обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области. В ходе атаки никто не пострадал.