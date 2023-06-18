В ХМАО простятся с земляком, погибшим в зоне СВО. Фото

19 июня 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Николай Кизилов выполнял воинский долг в зоне проведения спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Урая (ХМАО) Николай Кизилов погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Глава города Тимур Закирзянов в соцсети выражает соболезнования родным бойца и сообщает, что прощание с погибшим состоится 20 июня. «С прискорбием сообщаю, что при выполнении боевого задания, в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Кизилов Николай Николаевич. Приношу искренние и глубокие соболезнования родным. Похороны Николая Кизилова пройдут в Урае 20 июня», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что Николай Кизилов был призван в армию осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации и с честью выполнял все боевые задачи в зоне СВО. Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции. Боец был уроженцем Урая и осенью отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации telegram-канал Тимура Закирзянова

Житель Урая (ХМАО) Николай Кизилов погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Глава города Тимур Закирзянов в соцсети выражает соболезнования родным бойца и сообщает, что прощание с погибшим состоится 20 июня. «С прискорбием сообщаю, что при выполнении боевого задания, в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Кизилов Николай Николаевич. Приношу искренние и глубокие соболезнования родным. Похороны Николая Кизилова пройдут в Урае 20 июня», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что Николай Кизилов был призван в армию осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации и с честью выполнял все боевые задачи в зоне СВО. Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции.