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16 июня 2023

В ХМАО простятся с земляком, погибшим в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Кизилов выполнял воинский долг в зоне проведения спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Урая (ХМАО) Николай Кизилов погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Глава города Тимур Закирзянов в соцсети выражает соболезнования родным бойца и сообщает, что прощание с погибшим состоится 20 июня.

«С прискорбием сообщаю, что при выполнении боевого задания, в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Кизилов Николай Николаевич. Приношу искренние и глубокие соболезнования родным. Похороны Николая Кизилова пройдут в Урае 20 июня», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что Николай Кизилов был призван в армию осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации и с честью выполнял все боевые задачи в зоне СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции.

Боец был уроженцем Урая и осенью отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации
Боец был уроженцем Урая и осенью отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации

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Житель Урая (ХМАО) Николай Кизилов погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Глава города Тимур Закирзянов в соцсети выражает соболезнования родным бойца и сообщает, что прощание с погибшим состоится 20 июня. «С прискорбием сообщаю, что при выполнении боевого задания, в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Кизилов Николай Николаевич. Приношу искренние и глубокие соболезнования родным. Похороны Николая Кизилова пройдут в Урае 20 июня», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что Николай Кизилов был призван в армию осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации и с честью выполнял все боевые задачи в зоне СВО. Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции.
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