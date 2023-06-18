The Sunday Times: белорусских боевиков готовят в Польше для свержения Лукашенко

19 июня 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Несколько сотен граждан Белоруссии проходят обучение в центрах подготовки в Познани Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белорусские боевики, которые собираются участвовать в вооруженной попытке восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходят боевую подготовку в Польше. Об этом сообщили журналисты британской газеты The Sunday Times. «Мы попробовали идти мирным путем. [Но] государство никогда не обретает свою свободу без крови», — заявил изданию один из боевиков с позывным «Дедушка». «Моя дочь не знает, что я здесь. Я сказала ей, что собираюсь заниматься пейнтболом», — рассказывает боевик с позывным «Хищник», 42-летняя женщина-волонтер на сессии в Познани. «Я пришла сюда сегодня… готовиться к борьбе за Беларусь», — объяснила она. С недавнего времени Польша ведет подготовку к перевороту в Беларуси, в ходе которого польские власти должны поддержать войска, противостоящие президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он сказал, что готов к этому.

Белорусские боевики, которые собираются участвовать в вооруженной попытке восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходят боевую подготовку в Польше. Об этом сообщили журналисты британской газеты The Sunday Times. «Мы попробовали идти мирным путем. [Но] государство никогда не обретает свою свободу без крови», — заявил изданию один из боевиков с позывным «Дедушка». «Моя дочь не знает, что я здесь. Я сказала ей, что собираюсь заниматься пейнтболом», — рассказывает боевик с позывным «Хищник», 42-летняя женщина-волонтер на сессии в Познани. «Я пришла сюда сегодня… готовиться к борьбе за Беларусь», — объяснила она. С недавнего времени Польша ведет подготовку к перевороту в Беларуси, в ходе которого польские власти должны поддержать войска, противостоящие президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он сказал, что готов к этому.