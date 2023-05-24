Polsat: Польша готовится к вооруженному перевороту в Беларуси

24 мая 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Польша готовиться вмешаться в переворот в Беларуси Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша ведет подготовку к перевороту в Беларуси, в ходе которого польские власти должны поддержать войска, противостоящие президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом рассказал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет», — передает слова Скшипчака телеканал Polsat . Он добавил, что польские власти готовятся именно к вооруженному восстанию, в ходе которого Польша будет оказывать поддержку войскам, выступающим против Лукашенко. Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовится ввести войска в Беларусь для уничтожения страны. По его словам, размещение ядерного оружия в стране позволит обезопасить граждан Беларуси.

Польша ведет подготовку к перевороту в Беларуси, в ходе которого польские власти должны поддержать войска, противостоящие президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом рассказал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет», — передает слова Скшипчака телеканал Polsat. Он добавил, что польские власти готовятся именно к вооруженному восстанию, в ходе которого Польша будет оказывать поддержку войскам, выступающим против Лукашенко. Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовится ввести войска в Беларусь для уничтожения страны. По его словам, размещение ядерного оружия в стране позволит обезопасить граждан Беларуси.