Polsat: Польша готовится к вооруженному перевороту в Беларуси

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Польша готовиться вмешаться в переворот в Беларуси Фото:

Польша ведет подготовку к перевороту в Беларуси, в ходе которого польские власти должны поддержать войска, противостоящие президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом рассказал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

«Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет», — передает слова Скшипчака телеканал Polsat. Он добавил, что польские власти готовятся именно к вооруженному восстанию, в ходе которого Польша будет оказывать поддержку войскам, выступающим против Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовится ввести войска в Беларусь для уничтожения страны. По его словам, размещение ядерного оружия в стране позволит обезопасить граждан Беларуси.

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Польша ведет подготовку к перевороту в Беларуси, в ходе которого польские власти должны поддержать войска, противостоящие президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом рассказал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет», — передает слова Скшипчака телеканал Polsat. Он добавил, что польские власти готовятся именно к вооруженному восстанию, в ходе которого Польша будет оказывать поддержку войскам, выступающим против Лукашенко. Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовится ввести войска в Беларусь для уничтожения страны. По его словам, размещение ядерного оружия в стране позволит обезопасить граждан Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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