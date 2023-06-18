ЯНАО признан самым благополучным регионом по уровню доходов населения

19 июня 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Житель ЯНАО на зарплату может приобрести более трех минимальных наборов товаров и услуг Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первую строчку рейтинга среди регионов по уровню доходов населения. Об этом сообщили эксперты. «Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения медианных доходов (среднедушевой месячный доход — прим. URA.RU) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 3,24», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. По данным экспертов, основной показатель рейтинга говорит, что на среднюю заработную плату житель ЯНАО может прибрести более трех минимальных наборов товаров и услуг. При этом важно также учитывать уровень бедности в регионе и его динамику за последний год. В Ямало-Ненецком автономном округе доля населения за чертой бедности составляет 4,5%, что также является одним из самых низких значений в стране, а количество бедных за 2022 год уменьшилось на 0,1%. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает лидирующую позицию в рейтинге регионов по расслоению доходов жителей. Доходы 10% наиболее обеспеченных слоев населения превышают доходы 10% наименее обеспеченных в 19 раз.

Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первую строчку рейтинга среди регионов по уровню доходов населения. Об этом сообщили эксперты. «Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения медианных доходов (среднедушевой месячный доход — прим. URA.RU) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 3,24», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. По данным экспертов, основной показатель рейтинга говорит, что на среднюю заработную плату житель ЯНАО может прибрести более трех минимальных наборов товаров и услуг. При этом важно также учитывать уровень бедности в регионе и его динамику за последний год. В Ямало-Ненецком автономном округе доля населения за чертой бедности составляет 4,5%, что также является одним из самых низких значений в стране, а количество бедных за 2022 год уменьшилось на 0,1%. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает лидирующую позицию в рейтинге регионов по расслоению доходов жителей. Доходы 10% наиболее обеспеченных слоев населения превышают доходы 10% наименее обеспеченных в 19 раз.