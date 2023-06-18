В МИД РФ сообщили о размещении Киевом воинских частей у границы с Белоруссией

ВСУ разместили существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он отметил, что украинские войска регулярно пытаются проверять обороноспособность страны.
«Украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы. Периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства», — сказал Полищук в интервью ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия начнет процесс размещения ядерного вооружения в Белоруссии после подготовки. По его словам, ориентировочно старт процессу будет дан 7—8 июля. Лидер республики Александр Лукашенко рассказал, что сам попросил Путина разместить ядерное оружие на территории страны.
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