Путин раскрыл, когда РФ начнет размещать ядерное оружие в Беларуси

Путин: Россия начнет размещать ядерное оружие в Беларуси 7—8 июля

09 июня 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал дату размещения ядерного оружия в Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия начнет размещать свое ядерное оружие в Беларуси 7—8 июля, сразу после подготовки необходимых сооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. «Как Вы знаете, 7—8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно», — сказал Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля . Ранее Путин заявил о планах разместить ядерное оружие на территории Беларуси. При этом, по его словам, Россия не передает белорусской стороне свое стратегическое вооружение. Между сторонами уже был подписан необходимый для такого шага документ.

Россия начнет размещать свое ядерное оружие в Беларуси 7—8 июля, сразу после подготовки необходимых сооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. «Как Вы знаете, 7—8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно», — сказал Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля. Ранее Путин заявил о планах разместить ядерное оружие на территории Беларуси. При этом, по его словам, Россия не передает белорусской стороне свое стратегическое вооружение. Между сторонами уже был подписан необходимый для такого шага документ.