Лукашенко заявил, что сам попросил у Путина ядерное оружие

13 июня 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко настоятельно попросил, чтобы РФ разместила оружие на территории Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава республики Беларусь Александр Лукашенко сам попросил российского президента Владимира Путин разместить ядерное оружие на территории страны. Об этом он рассказал во время общения с журналистами. «Россия [к распространению ядерного оружия] не стремится», — уточнил Александр Лукашенко. Его слова передает агентство «Белта». Лукашенко подчеркнул, что размещение в Беларуси российского ядерного оружия было его просьбой, чтобы гарантировать безопасность республики. Россия начнет размещать ядерное вооружение сразу после соответствующей подготовки. Это произойдет 7—8 июля, подчеркнул Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». В конце мая страны подписали документы о размещении оружия. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин говорил, что данное оружие охладит агрессию Запада, передает Life .

Глава республики Беларусь Александр Лукашенко сам попросил российского президента Владимира Путин разместить ядерное оружие на территории страны. Об этом он рассказал во время общения с журналистами. «Россия [к распространению ядерного оружия] не стремится», — уточнил Александр Лукашенко. Его слова передает агентство «Белта». Лукашенко подчеркнул, что размещение в Беларуси российского ядерного оружия было его просьбой, чтобы гарантировать безопасность республики. Россия начнет размещать ядерное вооружение сразу после соответствующей подготовки. Это произойдет 7—8 июля, подчеркнул Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». В конце мая страны подписали документы о размещении оружия. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин говорил, что данное оружие охладит агрессию Запада, передает Life.