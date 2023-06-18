В городе Дегтярск (Свердловская область) производятся работы по расширению пешеходной зоны для безопасного движения детей в школу. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Продолжаются работы по обустройству пешеходной дорожки на улице Советская по маршруту „Дом-школа-дом“ для безопасного движения детей. В текущем году тротуар будет продлен на 900 квадратных метров», — рассказали на странице Дегтярского ГО «Вконтакте».
Работы по расширению тротуара планируется завершить к началу августа. Улучшения проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее URA.RU расказывало о начале дорожных работ в Реже (Свердловская область). Асфальт будет проложен от перекрестка с улицы Костоусова до другого перекрестка с улицы Ленина.
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