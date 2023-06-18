18 июня 2023
17 июня 2023

В Свердловском городе обустроят дорогу для безопасности детей. Фото

Администрация Дегтярского ГО: пешеходную дорожку на улице Советская сделают безопаснее для детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обустройство пешеходной дорожки завершат к августу (архивное фото) Фото:

В городе Дегтярск (Свердловская область) производятся работы по расширению пешеходной зоны для безопасного движения детей в школу. Об этом сообщили в администрации городского округа.

«Продолжаются работы по обустройству пешеходной дорожки на улице Советская по маршруту „Дом-школа-дом“ для безопасного движения детей. В текущем году тротуар будет продлен на 900 квадратных метров», — рассказали на странице Дегтярского ГО «Вконтакте».

Работы по расширению тротуара планируется завершить к началу августа. Улучшения проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее URA.RU расказывало о начале дорожных работ в Реже (Свердловская область). Асфальт будет проложен от перекрестка с улицы Костоусова до другого перекрестка с улицы Ленина.

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В городе Дегтярск (Свердловская область) производятся работы по расширению пешеходной зоны для безопасного движения детей в школу. Об этом сообщили в администрации городского округа. «Продолжаются работы по обустройству пешеходной дорожки на улице Советская по маршруту „Дом-школа-дом“ для безопасного движения детей. В текущем году тротуар будет продлен на 900 квадратных метров», — рассказали на странице Дегтярского ГО «Вконтакте». Работы по расширению тротуара планируется завершить к началу августа. Улучшения проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее URA.RU расказывало о начале дорожных работ в Реже (Свердловская область). Асфальт будет проложен от перекрестка с улицы Костоусова до другого перекрестка с улицы Ленина.
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