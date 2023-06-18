В Кургане наказали водителя и кондуктора автобуса, отклонившегося от маршрута

В Кургане была инициирована служебная проверка и найдены виновные после того, как один из автобусов отклонился от маршрута. О происшествии сообщили пассажиры. По их словам, автобус ехал в 1-й микрорайон, но после 2-го микрорайона не повернул на улицу Фарафонова, а поехал по прямой на остановку Алексеева. Кондуктор заявила, что автобус доедет до 1-го микрорайона, а потом поедет по улице Алексеева к Ледовому дворцу и поликлинике.
«Проведена служебная проверка, в ходе которой установлен факт отклонения от маршрута водителем указанного в обращении автобуса. С водительским и кондукторским составом маршрута №93 проведены профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных нарушений. Работа автобуса <…> поставлена на особый контроль», — ответное сообщение пресс-службы администрации Кургана опубликовано на портале «Обратись».
Ранее горожане требовали наказать водителей автобусов на маршруте №24 за систематическое игнорирование остановки Госархив. Они сообщали, что автобусы часто проезжают мимо.
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