Российские военнослужащие уничтожили украинскую бронетехнику и половину личного состава подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.
«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы», — заявил Чехов, его слова приводит РИА Новости.
Отмечается, что в направлении населенного пункта Равнополь были пресечены две попытки наступления. Была поражена бронетехника, танк, автомобильная техника и живая сила ВСУ. На запорожском направлении, была замечена попытка разведки боем в районе Чаривного. Российские бойцы поразили живую силу огнем гаубичной артиллерии.
Ранее стало известно, что у ВСУ нет возможности для молниеносного контрнаступления из-за российского превосходства в воздухе. Об этом сообщил американский журналист Тим Листер. По его словам, продвижение украинских военных затрудняется из-за артиллерийских обстрелов России. ВСУ лишены воздушной поддержки. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что наступление ВСУ пошло не по плану из-за серьезных просчетов президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, что украинские бойцы наступают без достаточного количества авиации, танков и боеприпасов, передает «Национальная служба новостей».
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