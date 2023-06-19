Подразделения ВСУ потеряли половину личного состава на южнодонецком направлении

19 июня 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие уничтожили украинскую бронетехнику и половину личного состава подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов. «На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы», — заявил Чехов, его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что в направлении населенного пункта Равнополь были пресечены две попытки наступления. Была поражена бронетехника, танк, автомобильная техника и живая сила ВСУ. На запорожском направлении, была замечена попытка разведки боем в районе Чаривного. Российские бойцы поразили живую силу огнем гаубичной артиллерии. Ранее стало известно, что у ВСУ нет возможности для молниеносного контрнаступления из-за российского превосходства в воздухе. Об этом сообщил американский журналист Тим Листер. По его словам, продвижение украинских военных затрудняется из-за артиллерийских обстрелов России. ВСУ лишены воздушной поддержки. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что наступление ВСУ пошло не по плану из-за серьезных просчетов президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, что украинские бойцы наступают без достаточного количества авиации, танков и боеприпасов, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военнослужащие уничтожили украинскую бронетехнику и половину личного состава подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов. «На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы», — заявил Чехов, его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что в направлении населенного пункта Равнополь были пресечены две попытки наступления. Была поражена бронетехника, танк, автомобильная техника и живая сила ВСУ. На запорожском направлении, была замечена попытка разведки боем в районе Чаривного. Российские бойцы поразили живую силу огнем гаубичной артиллерии. Ранее стало известно, что у ВСУ нет возможности для молниеносного контрнаступления из-за российского превосходства в воздухе. Об этом сообщил американский журналист Тим Листер. По его словам, продвижение украинских военных затрудняется из-за артиллерийских обстрелов России. ВСУ лишены воздушной поддержки. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что наступление ВСУ пошло не по плану из-за серьезных просчетов президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, что украинские бойцы наступают без достаточного количества авиации, танков и боеприпасов, передает «Национальная служба новостей».