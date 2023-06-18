CNN: Украина потеряла шансы на молниеносное наступление

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НАТО. Москва. stock, нато, тренировка, полигон, ВСУ, наемник, stock
Украина лишена возможности молниеносного наступления, уточнил  Тим Листер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились возможности для молниеносного контрнаступления из-за российского превосходства в воздухе. Об этом сообщает американский журналист Тим Листер.

«Перед ВСУ, особенно на юге, стоит сложная задача. Украинские военные должны вести лобовую атаку на хорошо подготовленные оборонительные позиции в условиях, когда им критически не хватает преимущества в воздухе. У России было несколько месяцев, чтобы укрепить оборону, и нет шансов, что ВСУ смогут организовать молниеносное наступление», — уточняет Тим Листер в эфире телеканала CNN. По его мнению, продвижение украинских солдат затрудняется артиллерийскими ударами РФ. В свою очередь, ВСУ наоборот лишены воздушной поддержки.

Минобороны РФ сообщало, что российская авиация 14 июня поразила большие скопления войск личного состава Украины, а также склады с вооружением. Также российской артиллерией были уничтожены до 250 украинских солдат в Запорожской области. Украинские военные пытались безуспешно проломить оборону РФ в районе Бахмута (Артемовск), передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились возможности для молниеносного контрнаступления из-за российского превосходства в воздухе. Об этом сообщает американский журналист Тим Листер. «Перед ВСУ, особенно на юге, стоит сложная задача. Украинские военные должны вести лобовую атаку на хорошо подготовленные оборонительные позиции в условиях, когда им критически не хватает преимущества в воздухе. У России было несколько месяцев, чтобы укрепить оборону, и нет шансов, что ВСУ смогут организовать молниеносное наступление», — уточняет Тим Листер в эфире телеканала CNN. По его мнению, продвижение украинских солдат затрудняется артиллерийскими ударами РФ. В свою очередь, ВСУ наоборот лишены воздушной поддержки. Минобороны РФ сообщало, что российская авиация 14 июня поразила большие скопления войск личного состава Украины, а также склады с вооружением. Также российской артиллерией были уничтожены до 250 украинских солдат в Запорожской области. Украинские военные пытались безуспешно проломить оборону РФ в районе Бахмута (Артемовск), передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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