В Кургане безработными чаще остальных становятся люди с высшим образованием. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. Также с безработицей больше сталкиваются женщины и граждане старше 50 лет.
«Структура безработных граждан города Кургана на 01.06.2023 года. По образованию: высшее образование — 43,7%; среднее профессиональное образование — 31,7%. <…> По полу: женщины — 60,5%; мужчины — 39,5%», — указано в документе о ситуации на рынке труда. По возрасту больше всего безработных от 50 лет и старше — 40,7%.
При этом, по данным администрации города, уровень безработицы к численности рабочей силы в Кургане за год снизился с 0,56% до 0,33%. Численность безработных граждан за этот период уменьшилась на 42,1% и составила 526 человек.
Ранее URA.RU писало, что Курганская область за год потеряла несколько десятков тысяч работающих. По данным на февраль 2023 года, численность рабочей силы составила 339 тысяч человек.
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