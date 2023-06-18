18 июня 2023

Курганцы с высшим образованием чаще остальных оказываются безработными. Скрин

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В Кургане без работы сидит более 43% людей с высшим образованием Фото:

В Кургане безработными чаще остальных становятся люди с высшим образованием. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. Также с безработицей больше сталкиваются женщины и граждане старше 50 лет.

«Структура безработных граждан города Кургана на 01.06.2023 года. По образованию: высшее образование — 43,7%; среднее профессиональное образование — 31,7%. <…> По полу: женщины — 60,5%; мужчины — 39,5%», — указано в документе о ситуации на рынке труда. По возрасту больше всего безработных от 50 лет и старше — 40,7%.

При этом, по данным администрации города, уровень безработицы к численности рабочей силы в Кургане за год снизился с 0,56% до 0,33%. Численность безработных граждан за этот период уменьшилась на 42,1% и составила 526 человек.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область за год потеряла несколько десятков тысяч работающих. По данным на февраль 2023 года, численность рабочей силы составила 339 тысяч человек.

В Кургане чаще всего без работы остаются люди с высшим образованием
В Кургане чаще всего без работы остаются люди с высшим образованием

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В Кургане безработными чаще остальных становятся люди с высшим образованием. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. Также с безработицей больше сталкиваются женщины и граждане старше 50 лет. «Структура безработных граждан города Кургана на 01.06.2023 года. По образованию: высшее образование — 43,7%; среднее профессиональное образование — 31,7%. <…> По полу: женщины — 60,5%; мужчины — 39,5%», — указано в документе о ситуации на рынке труда. По возрасту больше всего безработных от 50 лет и старше — 40,7%. При этом, по данным администрации города, уровень безработицы к численности рабочей силы в Кургане за год снизился с 0,56% до 0,33%. Численность безработных граждан за этот период уменьшилась на 42,1% и составила 526 человек. Ранее URA.RU писало, что Курганская область за год потеряла несколько десятков тысяч работающих. По данным на февраль 2023 года, численность рабочей силы составила 339 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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