Площадки установили на освобожденных территориях (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменские военнослужащие установили детские площадки на освобожденных территориях в зоне спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Военнослужащие Тюменской области подразделения „Тайга“ и штурмового батальона „Шторм“ решили оказать помощь деткам на одной из освобожденных территорий, заказали несколько детских площадок. Дорогие друзья, занимаемся не только успешно боевой работой, но и стараемся помогать людям», — сообщает инфоцентр со ссылкой на командира подразделения «Вектор».

Отмечается, что одной из главных целей спецоперации РФ на Украине является защита мирного населения Донбасса, поэтому военные помогают жителям в решении бытовых вопросов и доставке продуктов. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области молодым семьям погибших участников СВО будут выдавать дополнительные деньги на покупку или строительство жилья.