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Тюменские военные установили детские площадки в зоне СВО. Видео

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Прогулка по парку Маяковского. Екатеринбург, ребенок, мама, парк, лето, детская площадка, родитель
Площадки установили на освобожденных территориях (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменские военнослужащие установили детские площадки на освобожденных территориях в зоне спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Военнослужащие Тюменской области подразделения „Тайга“ и штурмового батальона „Шторм“ решили оказать помощь деткам на одной из освобожденных территорий, заказали несколько детских площадок. Дорогие друзья, занимаемся не только успешно боевой работой, но и стараемся помогать людям», — сообщает инфоцентр со ссылкой на командира подразделения «Вектор».

Отмечается, что одной из главных целей спецоперации РФ на Украине является защита мирного населения Донбасса, поэтому военные помогают жителям в решении бытовых вопросов и доставке продуктов. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области молодым семьям погибших участников СВО будут выдавать дополнительные деньги на покупку или строительство жилья.

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Тюменские военнослужащие установили детские площадки на освобожденных территориях в зоне спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Военнослужащие Тюменской области подразделения „Тайга“ и штурмового батальона „Шторм“ решили оказать помощь деткам на одной из освобожденных территорий, заказали несколько детских площадок. Дорогие друзья, занимаемся не только успешно боевой работой, но и стараемся помогать людям», — сообщает инфоцентр со ссылкой на командира подразделения «Вектор». Отмечается, что одной из главных целей спецоперации РФ на Украине является защита мирного населения Донбасса, поэтому военные помогают жителям в решении бытовых вопросов и доставке продуктов. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области молодым семьям погибших участников СВО будут выдавать дополнительные деньги на покупку или строительство жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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