В Тюмени молодым семьям погибших участников СВО хотят дать новую льготу

Если ушедший на СВО мужчина погибнет, его все равно учтут при расчете размера субсидии для молодой семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области планируют ввести новую субсидию для молодых семей, в которых умер участник спецоперации: им будут выдавать дополнительные деньги на покупку или строительство жилья. Соответствующие поправки в законодательство подготовило главное правовое управление правительства региона.

«Внести изменения закон Тюменской области „О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета“. Дополнить статьей „Дополнительная субсидия молодым семьям на строительство (приобретение) жилья“», — говорится в проекте постановления.

В случае, если документ будет принят, молодые семьи, которые получили свидетельства о праве на субсидию, смогут получить дополнительные деньги. Для этого должны совпасть два условия:

член молодой семьи — участник спецоперации, погиб;

средства субсидии, предусмотренной на покупку или строительство жилья, на члена молодой семьи — погибшего участника СВО не предоставлены.

Размер дополнительной субсидии будет определен как разница между выплатой, рассчитанной на состав семьи с учетом погибшего участника СВО, и суммой такой субсидии, рассчитанной без его учета. В настоящее время проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.