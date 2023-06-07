В Тюмени молодым семьям погибших участников СВО хотят дать новую льготу

В Тюменской области планируют ввести новую субсидию для молодых семей, в которых умер участник спецоперации: им будут выдавать дополнительные деньги на покупку или строительство жилья. Соответствующие поправки в законодательство подготовило главное правовое управление правительства региона.
«Внести изменения закон Тюменской области „О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета“. Дополнить статьей „Дополнительная субсидия молодым семьям на строительство (приобретение) жилья“», — говорится в проекте постановления.
В случае, если документ будет принят, молодые семьи, которые получили свидетельства о праве на субсидию, смогут получить дополнительные деньги. Для этого должны совпасть два условия:
- член молодой семьи — участник спецоперации, погиб;
- средства субсидии, предусмотренной на покупку или строительство жилья, на члена молодой семьи — погибшего участника СВО не предоставлены.
Размер дополнительной субсидии будет определен как разница между выплатой, рассчитанной на состав семьи с учетом погибшего участника СВО, и суммой такой субсидии, рассчитанной без его учета. В настоящее время проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.
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