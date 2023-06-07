07 июня 2023

В Тюмени молодым семьям погибших участников СВО хотят дать новую льготу

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Если ушедший на СВО мужчина погибнет, его все равно учтут при расчете размера субсидии для молодой семьи Фото:

В Тюменской области планируют ввести новую субсидию для молодых семей, в которых умер участник спецоперации: им будут выдавать дополнительные деньги на покупку или строительство жилья. Соответствующие поправки в законодательство подготовило главное правовое управление правительства региона.

«Внести изменения закон Тюменской области „О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета“. Дополнить статьей „Дополнительная субсидия молодым семьям на строительство (приобретение) жилья“», — говорится в проекте постановления.

В случае, если документ будет принят, молодые семьи, которые получили свидетельства о праве на субсидию, смогут получить дополнительные деньги. Для этого должны совпасть два условия:

  • член молодой семьи — участник спецоперации, погиб;
  • средства субсидии, предусмотренной на покупку или строительство жилья, на члена молодой семьи — погибшего участника СВО не предоставлены.

Размер дополнительной субсидии будет определен как разница между выплатой, рассчитанной на состав семьи с учетом погибшего участника СВО, и суммой такой субсидии, рассчитанной без его учета. В настоящее время проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.

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В Тюменской области планируют ввести новую субсидию для молодых семей, в которых умер участник спецоперации: им будут выдавать дополнительные деньги на покупку или строительство жилья. Соответствующие поправки в законодательство подготовило главное правовое управление правительства региона. «Внести изменения закон Тюменской области „О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета“. Дополнить статьей „Дополнительная субсидия молодым семьям на строительство (приобретение) жилья“», — говорится в проекте постановления. В случае, если документ будет принят, молодые семьи, которые получили свидетельства о праве на субсидию, смогут получить дополнительные деньги. Для этого должны совпасть два условия: Размер дополнительной субсидии будет определен как разница между выплатой, рассчитанной на состав семьи с учетом погибшего участника СВО, и суммой такой субсидии, рассчитанной без его учета. В настоящее время проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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