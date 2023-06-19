Володин: более половины уехавших после начала СВО россиян вернулись домой

Более половины россиян вернулась после начала спецоперации, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Более половины россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулась в Россию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию. Этот процесс продолжается», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале .

Среди причин возвращения Володин отметил, что часть россиян решила вернуться в более комфортные российские условия. Также в некоторых западных государствах действует русофобская политика. По словам Володина, многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как к людям второго сорта.

Он также вспомнил заявление президента Чехии Петра Павела, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря. В конце своего поста Володин призвал еще не вернувшихся россиян включить голову.

После начала спецоперации часть россиян уехала заграницу. Следующая волна миграции произошла после объявления частичной мобилизации. Также Россию покинули многие звезды.