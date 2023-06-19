Осужденного за взятки экс-депутата челябинского заксобрания освободили

Осужденного за взятки экс-депутата челябинского заксобрания Аракеляна освободили

Областной суд рассмотрел жалобу экс-депутата Армана Аракеляна на приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутат заксобрания Челябинской области от КПРФ Арман Аракелян, осужденный за взяточничество на 9 колонии строгого режима, выйдет на свободу. Такое решение принял 19 июня Челябинский областной суд, рассмотрев жалобу его адвоката.

«Только что суд огласил решение: приговор смягчили. Реальный девятилетний срок заменили на семь лет условно с испытательным сроком в пять лет. Штраф снизили до 5 млн рублей. Сегодня Аракеляна освободят», — подтвердил URA.RU адвокат Андрей Морозов.

Аракеляна задержали 4 марта 2022 года. Сотрудники областного УФСБ сумели доказать дачу им взятки на сумму 186 тыс. рублей сотрудникам Росавтодора и «Росдортехнологий» за сокрытие фактов выявления нарушений при исполнении дорожных контрактов.

В конце февраля 2023 года Аракелян сдал мандат, суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 млн рублей. В ЗСО он избрался по спискам КПРФ, где решили передать его место в парламенте главе областной региональной федерации хоккея на валенках Андрею Дуде. Ранее 54-летний Дуда работал в ЗСО помощником депутата и также входил в предвыборный список КПРФ.