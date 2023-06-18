В Перми пройдут соревнования с беспилотниками

19 июня 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Участники будут проходить маршруты на скорость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми состоятся соревнования с участием беспилотных летательных аппаратов. Конкурс будет проходить с 6 по 8 июля, сообщает сайт правительства Пермского края. «Участники пройдут испытания не на симуляторах, а „вживую“ внутри помещений пермской „Точки кипения“ и цеха № 4 Завода имени Шпагина», — говорится на сайте. Организаторами выступили Уральская академия БПЛА «TELPOZ Academy», ГУ МЧС по Пермскому краю, технопарк «Кванториум Фотоника» и краевое агентство инвестразвития. Для участия в мероприятии болельщики и зрители должны пройти онлайн-регистрацию. В соревнованиях могут принять участия пилоты с малогабаритными БПЛА весом до 149 грамм. Участники будут соперничать в сборке дронов на скорость и в прохождении запланированных маршрутов также на скорость. Победители регионального этапа смогут отправиться на национальные состязания. Ранее в Перми проходили отборочные соревнования на региональный этап с участием беспилотников. Пилоты пробовали свои силы не на настоящих БПЛА, а на эмуляторах. Реальные полеты на беспилотниках в Пермском крае запрещены с конца 2022 года.

В Перми состоятся соревнования с участием беспилотных летательных аппаратов. Конкурс будет проходить с 6 по 8 июля, сообщает сайт правительства Пермского края. «Участники пройдут испытания не на симуляторах, а „вживую“ внутри помещений пермской „Точки кипения“ и цеха № 4 Завода имени Шпагина», — говорится на сайте. Организаторами выступили Уральская академия БПЛА «TELPOZ Academy», ГУ МЧС по Пермскому краю, технопарк «Кванториум Фотоника» и краевое агентство инвестразвития. Для участия в мероприятии болельщики и зрители должны пройти онлайн-регистрацию. В соревнованиях могут принять участия пилоты с малогабаритными БПЛА весом до 149 грамм. Участники будут соперничать в сборке дронов на скорость и в прохождении запланированных маршрутов также на скорость. Победители регионального этапа смогут отправиться на национальные состязания. Ранее в Перми проходили отборочные соревнования на региональный этап с участием беспилотников. Пилоты пробовали свои силы не на настоящих БПЛА, а на эмуляторах. Реальные полеты на беспилотниках в Пермском крае запрещены с конца 2022 года.