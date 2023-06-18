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В Перми пройдут соревнования с беспилотниками

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Участники будут проходить маршруты на скорость Фото:

В Перми состоятся соревнования с участием беспилотных летательных аппаратов. Конкурс будет проходить с 6 по 8 июля, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Участники пройдут испытания не на симуляторах, а „вживую“ внутри помещений пермской „Точки кипения“ и цеха № 4 Завода имени Шпагина», — говорится на сайте. Организаторами выступили Уральская академия БПЛА «TELPOZ Academy», ГУ МЧС по Пермскому краю, технопарк «Кванториум Фотоника» и краевое агентство инвестразвития.

Для участия в мероприятии болельщики и зрители должны пройти онлайн-регистрацию. В соревнованиях могут принять участия пилоты с малогабаритными БПЛА весом до 149 грамм. Участники будут соперничать в сборке дронов на скорость и в прохождении запланированных маршрутов также на скорость. Победители регионального этапа смогут отправиться на национальные состязания.

Ранее в Перми проходили отборочные соревнования на региональный этап с участием беспилотников. Пилоты пробовали свои силы не на настоящих БПЛА, а на эмуляторах. Реальные полеты на беспилотниках в Пермском крае запрещены с конца 2022 года.

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В Перми состоятся соревнования с участием беспилотных летательных аппаратов. Конкурс будет проходить с 6 по 8 июля, сообщает сайт правительства Пермского края. «Участники пройдут испытания не на симуляторах, а „вживую“ внутри помещений пермской „Точки кипения“ и цеха № 4 Завода имени Шпагина», — говорится на сайте. Организаторами выступили Уральская академия БПЛА «TELPOZ Academy», ГУ МЧС по Пермскому краю, технопарк «Кванториум Фотоника» и краевое агентство инвестразвития. Для участия в мероприятии болельщики и зрители должны пройти онлайн-регистрацию. В соревнованиях могут принять участия пилоты с малогабаритными БПЛА весом до 149 грамм. Участники будут соперничать в сборке дронов на скорость и в прохождении запланированных маршрутов также на скорость. Победители регионального этапа смогут отправиться на национальные состязания. Ранее в Перми проходили отборочные соревнования на региональный этап с участием беспилотников. Пилоты пробовали свои силы не на настоящих БПЛА, а на эмуляторах. Реальные полеты на беспилотниках в Пермском крае запрещены с конца 2022 года.
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