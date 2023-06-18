18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

Парк Гагарина в Челябинске временно закроют для посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина. Челябинск, детский парк, входные ворота
Парк Гагарина закроют для проведения выпускного Фото:

Центральную часть парка имени Гагарина в Челябинске закроют для посетителей с 23 до 24 июня. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, сделают это для подготовки и проведения мероприятия по случаю окончания учебного года.

«Центральная часть парка культуры и отдыха имени Гагарина с 6 часов 23 июня до 12 часов 24 июня будет полностью закрыта для посещения. Это необходимо в связи с подготовкой и проведением мероприятия, посвященного окончанию учебного года», — отметили в мэрии.

Власти добавили, что для прогулок посетителей направят в лес за центральным карьером. Также будут доступны дорожки от стадиона имени Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.

С 6:00 пятницы до окончания мероприятия будет полностью закрыто движение транспорта по ряду улиц. Среди них улица Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина. Общественный транспорт продолжит ходить по привычным маршрутам.

Ограничения связаны с проведением «Атомного выпускного». Доставку детей на него губернатор региона Алексей Текслер поручил организовать главам челябинских муниципалитетов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральную часть парка имени Гагарина в Челябинске закроют для посетителей с 23 до 24 июня. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, сделают это для подготовки и проведения мероприятия по случаю окончания учебного года. «Центральная часть парка культуры и отдыха имени Гагарина с 6 часов 23 июня до 12 часов 24 июня будет полностью закрыта для посещения. Это необходимо в связи с подготовкой и проведением мероприятия, посвященного окончанию учебного года», — отметили в мэрии. Власти добавили, что для прогулок посетителей направят в лес за центральным карьером. Также будут доступны дорожки от стадиона имени Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы. С 6:00 пятницы до окончания мероприятия будет полностью закрыто движение транспорта по ряду улиц. Среди них улица Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина. Общественный транспорт продолжит ходить по привычным маршрутам. Ограничения связаны с проведением «Атомного выпускного». Доставку детей на него губернатор региона Алексей Текслер поручил организовать главам челябинских муниципалитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...