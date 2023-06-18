Парк Гагарина в Челябинске временно закроют для посетителей

Парк Гагарина закроют для проведения выпускного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральную часть парка имени Гагарина в Челябинске закроют для посетителей с 23 до 24 июня. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, сделают это для подготовки и проведения мероприятия по случаю окончания учебного года.

«Центральная часть парка культуры и отдыха имени Гагарина с 6 часов 23 июня до 12 часов 24 июня будет полностью закрыта для посещения. Это необходимо в связи с подготовкой и проведением мероприятия, посвященного окончанию учебного года», — отметили в мэрии.

Власти добавили, что для прогулок посетителей направят в лес за центральным карьером. Также будут доступны дорожки от стадиона имени Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.

С 6:00 пятницы до окончания мероприятия будет полностью закрыто движение транспорта по ряду улиц. Среди них улица Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина. Общественный транспорт продолжит ходить по привычным маршрутам.

Ограничения связаны с проведением «Атомного выпускного». Доставку детей на него губернатор региона Алексей Текслер поручил организовать главам челябинских муниципалитетов.