18 июня 2023
17 июня 2023

Челябинский суд выпустил экс-участника «Дома-2» из СИЗО

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Мера пресечения блогер Альфреду Джавадову в суде центрального района. Челябинск, блогер, клетка, арест, джавадов альфред
Райсуд изменил Джавадову меру пресечения с СИЗО на домашний арест Фото:

Калининский районный суд Челябинска перевел экс-участника «Дома-2» Альфреда Джавадова из СИЗО под домашний арест. Об этом 19 июня сообщил URA.RU источник.

«Следствие настаивало на продлении заключения в СИЗО Джавадову. Суд отменил решение о назначении меры пресечения в виде СИЗО. Джавадова выпустили под домашний арест», — уточнил источник.

Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пресс-службы райсуда. На звонок никто не ответил.

Джавадов обвиняется в многочисленных эпизодах хулиганства в заведениях Челябинска. За несколько недель до задержания блогер опубликовал видео из ресторана, где он брызнул в лицо посетителю из перцового баллончика.

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Калининский районный суд Челябинска перевел экс-участника «Дома-2» Альфреда Джавадова из СИЗО под домашний арест. Об этом 19 июня сообщил URA.RU источник. «Следствие настаивало на продлении заключения в СИЗО Джавадову. Суд отменил решение о назначении меры пресечения в виде СИЗО. Джавадова выпустили под домашний арест», — уточнил источник. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пресс-службы райсуда. На звонок никто не ответил. Джавадов обвиняется в многочисленных эпизодах хулиганства в заведениях Челябинска. За несколько недель до задержания блогер опубликовал видео из ресторана, где он брызнул в лицо посетителю из перцового баллончика.
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