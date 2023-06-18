Челябинский суд выпустил экс-участника «Дома-2» из СИЗО

Калининский районный суд Челябинска перевел экс-участника «Дома-2» Альфреда Джавадова из СИЗО под домашний арест. Об этом 19 июня сообщил URA.RU источник.
«Следствие настаивало на продлении заключения в СИЗО Джавадову. Суд отменил решение о назначении меры пресечения в виде СИЗО. Джавадова выпустили под домашний арест», — уточнил источник.
Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пресс-службы райсуда. На звонок никто не ответил.
Джавадов обвиняется в многочисленных эпизодах хулиганства в заведениях Челябинска. За несколько недель до задержания блогер опубликовал видео из ресторана, где он брызнул в лицо посетителю из перцового баллончика.
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