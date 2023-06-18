Челябинский суд выпустил экс-участника «Дома-2» из СИЗО

19 июня 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Райсуд изменил Джавадову меру пресечения с СИЗО на домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Калининский районный суд Челябинска перевел экс-участника «Дома-2» Альфреда Джавадова из СИЗО под домашний арест. Об этом 19 июня сообщил URA.RU источник. «Следствие настаивало на продлении заключения в СИЗО Джавадову. Суд отменил решение о назначении меры пресечения в виде СИЗО. Джавадова выпустили под домашний арест», — уточнил источник. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пресс-службы райсуда. На звонок никто не ответил. Джавадов обвиняется в многочисленных эпизодах хулиганства в заведениях Челябинска. За несколько недель до задержания блогер опубликовал видео из ресторана, где он брызнул в лицо посетителю из перцового баллончика.

Калининский районный суд Челябинска перевел экс-участника «Дома-2» Альфреда Джавадова из СИЗО под домашний арест. Об этом 19 июня сообщил URA.RU источник. «Следствие настаивало на продлении заключения в СИЗО Джавадову. Суд отменил решение о назначении меры пресечения в виде СИЗО. Джавадова выпустили под домашний арест», — уточнил источник. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пресс-службы райсуда. На звонок никто не ответил. Джавадов обвиняется в многочисленных эпизодах хулиганства в заведениях Челябинска. За несколько недель до задержания блогер опубликовал видео из ресторана, где он брызнул в лицо посетителю из перцового баллончика.