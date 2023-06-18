Курганских призывников отправили служить в элитный полк

19 июня 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Курганские призывники отправились на службу в Президентский полк и войска нацгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Шадринска Курганской области четверо призывников отправились на службу по призыву в Президентский полк. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск». «Глава города Антон Мокан этим утром принял участие в торжественной отправке призывников на службу в самые почетные подразделения Вооруженных сил страны. Четверо шадринцев направлены в Президентский полк», — указано в посте канала. Из Шадринска также отправили призывников в отдельную дивизию оперативного назначения имени советского политика Феликса Дзержинского национальной гвардии России. Сообщается, что власти курганского города планируют отправить на службу в армию больше ста призывников. Военный комиссар Шадринска Алексей Волков отметил, что никто из них не попадет на службу в зоне проведения специальной военной операции. Ранее URA.RU писало, что курганских призывников отправили служить на Северный флот. Около 40 человек распределены в части северных регионов.

Из Шадринска Курганской области четверо призывников отправились на службу по призыву в Президентский полк. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск». «Глава города Антон Мокан этим утром принял участие в торжественной отправке призывников на службу в самые почетные подразделения Вооруженных сил страны. Четверо шадринцев направлены в Президентский полк», — указано в посте канала. Из Шадринска также отправили призывников в отдельную дивизию оперативного назначения имени советского политика Феликса Дзержинского национальной гвардии России. Сообщается, что власти курганского города планируют отправить на службу в армию больше ста призывников. Военный комиссар Шадринска Алексей Волков отметил, что никто из них не попадет на службу в зоне проведения специальной военной операции. Ранее URA.RU писало, что курганских призывников отправили служить на Северный флот. Около 40 человек распределены в части северных регионов.