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Курганских призывников отправили служить в элитный полк

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Призыв в армию. Курган, армия, солдаты, призыв, призывники, новобранцы, призыв в армию
Курганские призывники отправились на службу в Президентский полк и войска нацгвардии Фото:

Из Шадринска Курганской области четверо призывников отправились на службу по призыву в Президентский полк. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск».

«Глава города Антон Мокан этим утром принял участие в торжественной отправке призывников на службу в самые почетные подразделения Вооруженных сил страны. Четверо шадринцев направлены в Президентский полк», — указано в посте канала.

Из Шадринска также отправили призывников в отдельную дивизию оперативного назначения имени советского политика Феликса Дзержинского национальной гвардии России. Сообщается, что власти курганского города планируют отправить на службу в армию больше ста призывников. Военный комиссар Шадринска Алексей Волков отметил, что никто из них не попадет на службу в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее URA.RU писало, что курганских призывников отправили служить на Северный флот. Около 40 человек распределены в части северных регионов.

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Из Шадринска Курганской области четверо призывников отправились на службу по призыву в Президентский полк. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск». «Глава города Антон Мокан этим утром принял участие в торжественной отправке призывников на службу в самые почетные подразделения Вооруженных сил страны. Четверо шадринцев направлены в Президентский полк», — указано в посте канала. Из Шадринска также отправили призывников в отдельную дивизию оперативного назначения имени советского политика Феликса Дзержинского национальной гвардии России. Сообщается, что власти курганского города планируют отправить на службу в армию больше ста призывников. Военный комиссар Шадринска Алексей Волков отметил, что никто из них не попадет на службу в зоне проведения специальной военной операции. Ранее URA.RU писало, что курганских призывников отправили служить на Северный флот. Около 40 человек распределены в части северных регионов.
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