Источник раскрыл, с чего в штабе дивизии ЦВО начался пожар

Пожар в штабе дивизии ЦВО в Еланском гарнизоне начался с кабинета комдива на втором этаже здания. Об этом URA.RU рассказал источник в военном городке.
«Пожар был в кабинете командира дивизии на втором этаже штаба дивизии. В воскресенье у сотрудников был выходной, хотя командование имеет возможность быть в штабе в любое время. Дневальные заметили возгорание и вызвали пожарных», — уточнил собеседник агентства.
Он допустил, что причиной могло быть замыкание проводки. «Здание старое, ему 50 лет. На моей памяти горит уже второй раз: первый пожар был еще при СССР, в конце 80-х. Тогда сгорела крыша, ее потом полностью переделывали», — рассказал инсайдер.
Пожар в штабе дивизии в Еланском гарнизоне произошел накануне. Справиться с огнем военной пожарной части помогали спасатели МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.