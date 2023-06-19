Источник раскрыл, с чего в штабе дивизии ЦВО начался пожар

Пожар в штабе дивизии ЦВО в Елани начался с кабинета комдива

19 июня 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Возгорание по неизвестной пока причине произошло в кабинете комдива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожар в штабе дивизии ЦВО в Еланском гарнизоне начался с кабинета комдива на втором этаже здания. Об этом URA.RU рассказал источник в военном городке. «Пожар был в кабинете командира дивизии на втором этаже штаба дивизии. В воскресенье у сотрудников был выходной, хотя командование имеет возможность быть в штабе в любое время. Дневальные заметили возгорание и вызвали пожарных», — уточнил собеседник агентства. Он допустил, что причиной могло быть замыкание проводки. «Здание старое, ему 50 лет. На моей памяти горит уже второй раз: первый пожар был еще при СССР, в конце 80-х. Тогда сгорела крыша, ее потом полностью переделывали», — рассказал инсайдер. Пожар в штабе дивизии в Еланском гарнизоне произошел накануне. Справиться с огнем военной пожарной части помогали спасатели МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.

Пожар в штабе дивизии ЦВО в Еланском гарнизоне начался с кабинета комдива на втором этаже здания. Об этом URA.RU рассказал источник в военном городке. «Пожар был в кабинете командира дивизии на втором этаже штаба дивизии. В воскресенье у сотрудников был выходной, хотя командование имеет возможность быть в штабе в любое время. Дневальные заметили возгорание и вызвали пожарных», — уточнил собеседник агентства. Он допустил, что причиной могло быть замыкание проводки. «Здание старое, ему 50 лет. На моей памяти горит уже второй раз: первый пожар был еще при СССР, в конце 80-х. Тогда сгорела крыша, ее потом полностью переделывали», — рассказал инсайдер. Пожар в штабе дивизии в Еланском гарнизоне произошел накануне. Справиться с огнем военной пожарной части помогали спасатели МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.