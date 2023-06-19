Источник раскрыл, с чего в штабе дивизии ЦВО начался пожар

Пожар в штабе дивизии ЦВО в Елани начался с кабинета комдива
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, учебный центр елань
Возгорание по неизвестной пока причине произошло в кабинете комдива Фото:

Пожар в штабе дивизии ЦВО в Еланском гарнизоне начался с кабинета комдива на втором этаже здания. Об этом URA.RU рассказал источник в военном городке.

«Пожар был в кабинете командира дивизии на втором этаже штаба дивизии. В воскресенье у сотрудников был выходной, хотя командование имеет возможность быть в штабе в любое время. Дневальные заметили возгорание и вызвали пожарных», — уточнил собеседник агентства.

Он допустил, что причиной могло быть замыкание проводки. «Здание старое, ему 50 лет. На моей памяти горит уже второй раз: первый пожар был еще при СССР, в конце 80-х. Тогда сгорела крыша, ее потом полностью переделывали», — рассказал инсайдер.

Пожар в штабе дивизии в Еланском гарнизоне произошел накануне. Справиться с огнем военной пожарной части помогали спасатели МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.

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Пожар в штабе дивизии ЦВО в Еланском гарнизоне начался с кабинета комдива на втором этаже здания. Об этом URA.RU рассказал источник в военном городке. «Пожар был в кабинете командира дивизии на втором этаже штаба дивизии. В воскресенье у сотрудников был выходной, хотя командование имеет возможность быть в штабе в любое время. Дневальные заметили возгорание и вызвали пожарных», — уточнил собеседник агентства. Он допустил, что причиной могло быть замыкание проводки. «Здание старое, ему 50 лет. На моей памяти горит уже второй раз: первый пожар был еще при СССР, в конце 80-х. Тогда сгорела крыша, ее потом полностью переделывали», — рассказал инсайдер. Пожар в штабе дивизии в Еланском гарнизоне произошел накануне. Справиться с огнем военной пожарной части помогали спасатели МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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