В Крыму из-за взрыва в машине пострадал чиновник

Помощник вице-премьера Запорожской области, его секретарь и охранник пострадали в ДТП в Крыму

19 июня 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

В момент взрыва в машине находилось трое мужчин Фото: Московец Илья © URA.RU (архивное) В Симферополе взорвался легковой автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым, его секретарем и охранником. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Владимир Епифанов <…> ехал за рулем Land Cruiser, когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине. После этого чиновник уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие», — говорится в сообщении . Отмечается, что в машине находился его охранник и секретарь. Трое пассажиров получили 30-процентные ожоги тела. Мужчины сейчас находятся в больнице. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подтвердил произошедшее в своем telegram-канале. «Пострадали три человека. Все доставлены с ожогами разной степени в 6-ю городскую больницу Симферополя», — написал он. Баллон взорвался после того, как машина наехала на препятствие. Полиция начала расследовать все обстоятельства произошедшего, передает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что серия взрывов была в районе Геническа Херсонской области. Об этом заявили российские военкоры. Отмечается, что удар мог быть нанесен английской ракетой Storm Shadow.

В Симферополе взорвался легковой автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым, его секретарем и охранником. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Владимир Епифанов <…> ехал за рулем Land Cruiser, когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине. После этого чиновник уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие», — говорится в сообщении. Отмечается, что в машине находился его охранник и секретарь. Трое пассажиров получили 30-процентные ожоги тела. Мужчины сейчас находятся в больнице. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подтвердил произошедшее в своем telegram-канале. «Пострадали три человека. Все доставлены с ожогами разной степени в 6-ю городскую больницу Симферополя», — написал он. Баллон взорвался после того, как машина наехала на препятствие. Полиция начала расследовать все обстоятельства произошедшего, передает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что серия взрывов была в районе Геническа Херсонской области. Об этом заявили российские военкоры. Отмечается, что удар мог быть нанесен английской ракетой Storm Shadow.