В ХМАО самолет авиакомпании Utair вынужденно прервал взлет

Происшествие произошло 18 июня
В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) самолет авиакомпании Utair, который должен был отправить в Уфу, не вышел на взлетный режим. Об этом сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Происшествие произошло 18 июня.
«Сработала сигнализация невыход на взлетный режим. Зарулил на стоянку самостоятельно. Самолет В-735, RA-73049, рейс UTA152 Нижневартовск — Уфа», — говорится в сообщении.
В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, в аэропорту Внуково зазвучала тревога из-за самолета Utair, летевшего из Сургута. Экипаж самолета при посадке доложил об асимметрии механизации крыла
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