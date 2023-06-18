18 июня 2023
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В ХМАО самолет авиакомпании Utair вынужденно прервал взлет

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Происшествие произошло 18 июня Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) самолет авиакомпании Utair, который должен был отправить в Уфу, не вышел на взлетный режим. Об этом сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Происшествие произошло 18 июня.

«Сработала сигнализация невыход на взлетный режим. Зарулил на стоянку самостоятельно. Самолет В-735, RA-73049, рейс UTA152 Нижневартовск — Уфа», — говорится в сообщении.

В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, в аэропорту Внуково зазвучала тревога из-за самолета Utair, летевшего из Сургута. Экипаж самолета при посадке доложил об асимметрии механизации крыла

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В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) самолет авиакомпании Utair, который должен был отправить в Уфу, не вышел на взлетный режим. Об этом сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Происшествие произошло 18 июня. «Сработала сигнализация невыход на взлетный режим. Зарулил на стоянку самостоятельно. Самолет В-735, RA-73049, рейс UTA152 Нижневартовск — Уфа», — говорится в сообщении. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, в аэропорту Внуково зазвучала тревога из-за самолета Utair, летевшего из Сургута. Экипаж самолета при посадке доложил об асимметрии механизации крыла
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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