Во аэропорту Внуково зазвучала тревога из-за самолета Utair, летевшего из Сургута

В аэропорту Внуково (Москва) вечером 17 июня была объявлена тревога из-за летевшего из Сургута самолета Utair, экипаж которого во время посадки доложил об асимметрии механизации крыла борта. Об этом сообщили в соцсетях.
«При посадке самолета Utair во Внуково, экипаж лайнера доложил об асимметрии механизации и запросил зону ожидания. В аэропорту была объявлена тревога, код синий», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Лайнер сел во Внуково в 19:47 (время московское). Посадка выполнена без выпуска закрылков. В 20:07 сигнал тревоги в аэропорту был снят.
Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Utair. Ответ на момент публикации не получен.
Ранее самолет Utair не смог приземлиться в Сургуте с первого раза из-за поврежденного крыла. Борт летел в ХМАО из Уфы.
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