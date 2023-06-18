Глава екатеринбургских иноагентов наказан за дискредитацию армии

Суд Екатеринбурга оштрафовал Алексея Мосина на 300 тысяч рублей за дискредитацию армии

19 июня 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Алексей Мосин оштрафован на 300 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава екатеринбургского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексей Мосин оштрафован на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. «Назначен штраф в размере 100 тысяч рублей», — говорится в решении суда. Претензии силовиков к Мосину начались после организации незаконного митинга в Екатеринбурге, на котором участники своими высказываниями дискредитировали армию РФ. Какие именно слова повлекли штраф, не уточняется. Ранее организация получала штраф по той же статье (20.3.3 КоАП РФ). Иноагенты были оштрафованы на 300 тысяч, причиной чего послужили публикации на сайте организации.

Глава екатеринбургского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексей Мосин оштрафован на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. «Назначен штраф в размере 100 тысяч рублей», — говорится в решении суда. Претензии силовиков к Мосину начались после организации незаконного митинга в Екатеринбурге, на котором участники своими высказываниями дискредитировали армию РФ. Какие именно слова повлекли штраф, не уточняется. Ранее организация получала штраф по той же статье (20.3.3 КоАП РФ). Иноагенты были оштрафованы на 300 тысяч, причиной чего послужили публикации на сайте организации.