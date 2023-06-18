18 июня 2023

Глава екатеринбургских иноагентов наказан за дискредитацию армии

Суд Екатеринбурга оштрафовал Алексея Мосина на 300 тысяч рублей за дискредитацию армии
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, мосин алексей
Алексей Мосин оштрафован на 300 тысяч рублей Фото:

Глава екатеринбургского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексей Мосин оштрафован на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

«Назначен штраф в размере 100 тысяч рублей», — говорится в решении суда. Претензии силовиков к Мосину начались после организации незаконного митинга в Екатеринбурге, на котором участники своими высказываниями дискредитировали армию РФ. Какие именно слова повлекли штраф, не уточняется.

Ранее организация получала штраф по той же статье (20.3.3 КоАП РФ). Иноагенты были оштрафованы на 300 тысяч, причиной чего послужили публикации на сайте организации.

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Глава екатеринбургского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексей Мосин оштрафован на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. «Назначен штраф в размере 100 тысяч рублей», — говорится в решении суда. Претензии силовиков к Мосину начались после организации незаконного митинга в Екатеринбурге, на котором участники своими высказываниями дискредитировали армию РФ. Какие именно слова повлекли штраф, не уточняется. Ранее организация получала штраф по той же статье (20.3.3 КоАП РФ). Иноагенты были оштрафованы на 300 тысяч, причиной чего послужили публикации на сайте организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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