31 мая 2023

Уральский «Мемориал»* заплатит штраф за дискредитацию армии

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Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, мосин алексей
Глава организации Алексей Мосин планирует обжаловать штраф Фото:

Ленинский районный суд признал виновным екатеринбургское отделение «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) в нарушении административной статьи 20.3.3 КоАП РФ и дискредитации ВС РФ. Организация заплатит 300 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе райсуда.

«Организация оштрафована на 300 тысяч рублей», — отметили в суде. Поводом для судебного разбирательства стали две публикации против специальной военной операции на сайте регионального «Мемориала» от 24.02.2022 и 24.02.2023. При этом глава организации Алексей Мосин отмечал, что не является руководителем сайта и не имеет к нему доступа. Он планирует обжаловать штраф

Силовики нагрянули с обысками в екатеринбургский «Мемориал» 23 июня 2022 года. Поводом для этого стали сообщения о противоправной деятельности общества. Источник URA.RU в силовых структурах сообщал, что в офисе организации нашли литературу, которую Минюст РФ признал экстремистским материалом. Тогда силовики изъяли более 30 книг. В апреле 2023 года все печатные материалы вернули.

* Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

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Ленинский районный суд признал виновным екатеринбургское отделение «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) в нарушении административной статьи 20.3.3 КоАП РФ и дискредитации ВС РФ. Организация заплатит 300 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе райсуда. «Организация оштрафована на 300 тысяч рублей», — отметили в суде. Поводом для судебного разбирательства стали две публикации против специальной военной операции на сайте регионального «Мемориала» от 24.02.2022 и 24.02.2023. При этом глава организации Алексей Мосин отмечал, что не является руководителем сайта и не имеет к нему доступа. Он планирует обжаловать штраф Силовики нагрянули с обысками в екатеринбургский «Мемориал» 23 июня 2022 года. Поводом для этого стали сообщения о противоправной деятельности общества. Источник URA.RU в силовых структурах сообщал, что в офисе организации нашли литературу, которую Минюст РФ признал экстремистским материалом. Тогда силовики изъяли более 30 книг. В апреле 2023 года все печатные материалы вернули. * Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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