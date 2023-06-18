В Перми суд отказал Минпромторгу РФ в жалобе на продажу оборонного завода

Министерство промышленности и торговли России не смогло оспорить продажу пермского завода им. Дзержинского. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требования чиновников.
«Арбитражный суд Пермского края отказал Минпромторгу РФ в удовлетворении заявления о признании недействительными торгов по продаже имущества завода Дзержинского», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram. Представители министерства на заседание суда не пришли.
Ранее URA.RU рассказывало, что имущество ЗиД было продано на торгах в апреле за 725 млн рублей. Договор о продаже завода подписали 24 мая. После этого Минпромторг России потребовал признать сделку недействительной. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет.
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