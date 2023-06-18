В Перми суд отказал Минпромторгу РФ в жалобе на продажу оборонного завода

19 июня 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд признал законными торги по продаже завода Дзержинского Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министерство промышленности и торговли России не смогло оспорить продажу пермского завода им. Дзержинского. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требования чиновников. «Арбитражный суд Пермского края отказал Минпромторгу РФ в удовлетворении заявления о признании недействительными торгов по продаже имущества завода Дзержинского», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram. Представители министерства на заседание суда не пришли. Ранее URA.RU рассказывало, что имущество ЗиД было продано на торгах в апреле за 725 млн рублей. Договор о продаже завода подписали 24 мая. После этого Минпромторг России потребовал признать сделку недействительной. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет.

Министерство промышленности и торговли России не смогло оспорить продажу пермского завода им. Дзержинского. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требования чиновников. «Арбитражный суд Пермского края отказал Минпромторгу РФ в удовлетворении заявления о признании недействительными торгов по продаже имущества завода Дзержинского», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram. Представители министерства на заседание суда не пришли. Ранее URA.RU рассказывало, что имущество ЗиД было продано на торгах в апреле за 725 млн рублей. Договор о продаже завода подписали 24 мая. После этого Минпромторг России потребовал признать сделку недействительной. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет.