18 июня 2023
17 июня 2023

В Перми суд отказал Минпромторгу РФ в жалобе на продажу оборонного завода

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Арбитражный суд признал законными торги по продаже завода Дзержинского Фото:

Министерство промышленности и торговли России не смогло оспорить продажу пермского завода им. Дзержинского. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требования чиновников.

«Арбитражный суд Пермского края отказал Минпромторгу РФ в удовлетворении заявления о признании недействительными торгов по продаже имущества завода Дзержинского», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram. Представители министерства на заседание суда не пришли.

Ранее URA.RU рассказывало, что имущество ЗиД было продано на торгах в апреле за 725 млн рублей. Договор о продаже завода подписали 24 мая. После этого Минпромторг России потребовал признать сделку недействительной. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет.

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Министерство промышленности и торговли России не смогло оспорить продажу пермского завода им. Дзержинского. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требования чиновников. «Арбитражный суд Пермского края отказал Минпромторгу РФ в удовлетворении заявления о признании недействительными торгов по продаже имущества завода Дзержинского», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram. Представители министерства на заседание суда не пришли. Ранее URA.RU рассказывало, что имущество ЗиД было продано на торгах в апреле за 725 млн рублей. Договор о продаже завода подписали 24 мая. После этого Минпромторг России потребовал признать сделку недействительной. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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