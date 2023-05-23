В Перми завершена cделка по продаже завода-банкрота

Договор о продаже завода имени Дзержинского в Перми (ЗиД) подписан. Победитель торгов, ПСК «Спецпроектстрой», должен перечислить оплату за имущественный комплекс предприятия в течение 30 дней со дня подписания документов.
«Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Лев Шляпин подписал договор купли-продажи имущественного комплекса предприятия с ООО «ПСК «Спецпроектстрой»», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник.
Информацию о подписании договора Шляпин изданию подтвердил. По его словам, в течение месяца после опубликования протокола торгов Российская Федерация не уведомила его о своем желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества завода.
Имущество ЗиД было продано на торгах в апреле. Стоимость сделки составила 725 млн рублей. По данным источников «Коммерсант-Прикамья», «Спецпроектстрой» может действовать в интересах кировского АО «ВМП „АВИТЕК“». Последние годы именно это предприятие являлось основным заказчиком ЗиД.
ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Учредителями предприятия являются Росимущество и Минпромторг РФ. Несколько лет завод находится в процедуре банкротства.
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