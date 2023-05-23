В Перми завершена cделка по продаже завода-банкрота

Подписан договор о продаже завода имени Дзержинского в Перми

24 мая 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Конкурсный управляющий ЗиД подписал договор купли-продажи имущества предприятия Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Договор о продаже завода имени Дзержинского в Перми (ЗиД) подписан. Победитель торгов, ПСК «Спецпроектстрой», должен перечислить оплату за имущественный комплекс предприятия в течение 30 дней со дня подписания документов. «Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Лев Шляпин подписал договор купли-продажи имущественного комплекса предприятия с ООО «ПСК «Спецпроектстрой»», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. Информацию о подписании договора Шляпин изданию подтвердил. По его словам, в течение месяца после опубликования протокола торгов Российская Федерация не уведомила его о своем желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества завода. Имущество ЗиД было продано на торгах в апреле. Стоимость сделки составила 725 млн рублей. По данным источников «Коммерсант-Прикамья», «Спецпроектстрой» может действовать в интересах кировского АО «ВМП „АВИТЕК“». Последние годы именно это предприятие являлось основным заказчиком ЗиД. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Учредителями предприятия являются Росимущество и Минпромторг РФ. Несколько лет завод находится в процедуре банкротства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Договор о продаже завода имени Дзержинского в Перми (ЗиД) подписан. Победитель торгов, ПСК «Спецпроектстрой», должен перечислить оплату за имущественный комплекс предприятия в течение 30 дней со дня подписания документов. «Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Лев Шляпин подписал договор купли-продажи имущественного комплекса предприятия с ООО «ПСК «Спецпроектстрой»», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. Информацию о подписании договора Шляпин изданию подтвердил. По его словам, в течение месяца после опубликования протокола торгов Российская Федерация не уведомила его о своем желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества завода. Имущество ЗиД было продано на торгах в апреле. Стоимость сделки составила 725 млн рублей. По данным источников «Коммерсант-Прикамья», «Спецпроектстрой» может действовать в интересах кировского АО «ВМП „АВИТЕК“». Последние годы именно это предприятие являлось основным заказчиком ЗиД. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Учредителями предприятия являются Росимущество и Минпромторг РФ. Несколько лет завод находится в процедуре банкротства.