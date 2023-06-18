18 июня 2023

Свердловские синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе

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Разное. Курган, штормовое предупреждение, плохая погода, черные тучи
В Свердловской области ожидаются ветра с порывами до 20 метров в секунду Фото:

На Среднем Урале 20 июня ожидают сильные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Объявлением синоптиков поделились в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«Синоптики объявили срочное штормовое предупреждение на Среднем Урале. В регионе 20 июня ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду», — пишет ГУ МЧС по Свердловской области в telegram. Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными и внимательными.

Ранее свердловчанам объявили о штормовом предупреждении 19 июня. В регионе ожидают ветра с порывами до 17 метров в секунду.

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На Среднем Урале 20 июня ожидают сильные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Объявлением синоптиков поделились в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. «Синоптики объявили срочное штормовое предупреждение на Среднем Урале. В регионе 20 июня ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду», — пишет ГУ МЧС по Свердловской области в telegram. Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными и внимательными. Ранее свердловчанам объявили о штормовом предупреждении 19 июня. В регионе ожидают ветра с порывами до 17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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