Свердловские синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе

В Свердловской области ожидаются ветра с порывами до 20 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Среднем Урале 20 июня ожидают сильные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Объявлением синоптиков поделились в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«Синоптики объявили срочное штормовое предупреждение на Среднем Урале. В регионе 20 июня ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду», — пишет ГУ МЧС по Свердловской области в telegram. Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными и внимательными.

Ранее свердловчанам объявили о штормовом предупреждении 19 июня. В регионе ожидают ветра с порывами до 17 метров в секунду.