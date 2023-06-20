В Кремле не комментируют условие Киева по пленным бойцам «Азова»*

В Кремле не стали комментировать сообщение о первоочередном возвращении из плена боеспособных солдат и офицеров батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России). Как ответил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, допустима ли такая позиция для России, тема обменов — «чувствительная» и требует тишины.
«Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная кропотливая работа. Она должна вестись в тишине», — сказал Песков.
Киевские власти ставят задачу при обмене пленными возвращать в первую очередь боеспособных солдат и офицеров батальона «Азов». Такое указание отражено, по данным РИА Новости, в письме руководителя Центра по восстановлению мира Министерства реинтеграции Александра Смирнова.
*Азов признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.
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