Житель ЯНАО потратил 60 рублей и выиграл в лотерею более 2 миллионов

Ямалец купил один билет и выиграл миллионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа выиграл в государственную лотерею больше двух миллионов рулей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», ямалец потратил на билет всего 60 рублей.

«Житель ЯНАО выиграл в гослотерею „Рапидо 2.0“ суперприз более 2 миллионов рублей. Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Известно лишь, что уралец приобрел всего один билет за 60 рублей», — говорится в сообщении.

Чтобы получить суперприз, нужно было угадать все числа выигрышной комбинации, что и сделал житель Ямала. Уточняется, что победитель купил лотерейный билет через мобильное приложение.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО бизнесмен выиграл в лотерею. Мужчина забрал более миллиона рублей, который собирался потратить на ремонт в квартире.