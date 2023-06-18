Стало известно, почему вице-премьер Трутнев не остался на 300-летие Перми. Видео

Вице-премьер Трутнев не смог побывать на 300-летии Перми из-за поездки на Угледарское направление

19 июня 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Юрий Трутнев ездит в зону СВО два раза в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Вице-премьер РФ Юрий Трутнев приезжал в Перми накануне юбилея, но не смог остаться на праздничные мероприятия, поскольку 10 июня уехал в зону СВО. Об этом рассказал источник URA.RU в политэлитах. В telegram-канале «Полпред в ДФО» выложено видеоинтервью Трутнева журналистам проекта WarGonzo, которое он дал во время этой поездки на Угледарское направление. Планировалось, что Юрий Трутнев примет участие в церемонии вручения Строгановской премии 11 июня. «Здесь сейчас воюют тысячи наших ребят. Они находятся в зоне поражения, рискуют жизнью за нашу страну. Если человек этого не видит и не понимает, тогда этого человека очень трудно понять. Как он будет потом в глаза смотреть? Ребятам, которые вернутся, своим детям он что скажет, отвечая на вопрос, где он был? Мне кажется, что есть простая обязанность: надо помогать стране победить и помогать ребятами вернуться домой. Все равно мы должны победить», — сказал Юрий Трутнев. На передовую бывший губернатор Пермской области ездит два раза в месяц. Вице-премьер признался также, что сейчас изучает специальность снайпера. Читает профильную литературу, тренируется. «Стараюсь добиться результатов. [Надеюсь], что по этой воинской специальности от меня тоже какой-то толк может быть», — рассказал Юрий Трутнев. Ранее URA.RU сообщало, что Трутнев призвал развивать Пермский край без криков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев приезжал в Перми накануне юбилея, но не смог остаться на праздничные мероприятия, поскольку 10 июня уехал в зону СВО. Об этом рассказал источник URA.RU в политэлитах. В telegram-канале «Полпред в ДФО» выложено видеоинтервью Трутнева журналистам проекта WarGonzo, которое он дал во время этой поездки на Угледарское направление. Планировалось, что Юрий Трутнев примет участие в церемонии вручения Строгановской премии 11 июня. «Здесь сейчас воюют тысячи наших ребят. Они находятся в зоне поражения, рискуют жизнью за нашу страну. Если человек этого не видит и не понимает, тогда этого человека очень трудно понять. Как он будет потом в глаза смотреть? Ребятам, которые вернутся, своим детям он что скажет, отвечая на вопрос, где он был? Мне кажется, что есть простая обязанность: надо помогать стране победить и помогать ребятами вернуться домой. Все равно мы должны победить», — сказал Юрий Трутнев. На передовую бывший губернатор Пермской области ездит два раза в месяц. Вице-премьер признался также, что сейчас изучает специальность снайпера. Читает профильную литературу, тренируется. «Стараюсь добиться результатов. [Надеюсь], что по этой воинской специальности от меня тоже какой-то толк может быть», — рассказал Юрий Трутнев. Ранее URA.RU сообщало, что Трутнев призвал развивать Пермский край без криков.