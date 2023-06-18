Вице-премьер РФ Юрий Трутнев приезжал в Перми накануне юбилея, но не смог остаться на праздничные мероприятия, поскольку 10 июня уехал в зону СВО. Об этом рассказал источник URA.RU в политэлитах. В telegram-канале «Полпред в ДФО» выложено видеоинтервью Трутнева журналистам проекта WarGonzo, которое он дал во время этой поездки на Угледарское направление. Планировалось, что Юрий Трутнев примет участие в церемонии вручения Строгановской премии 11 июня.
«Здесь сейчас воюют тысячи наших ребят. Они находятся в зоне поражения, рискуют жизнью за нашу страну. Если человек этого не видит и не понимает, тогда этого человека очень трудно понять. Как он будет потом в глаза смотреть? Ребятам, которые вернутся, своим детям он что скажет, отвечая на вопрос, где он был? Мне кажется, что есть простая обязанность: надо помогать стране победить и помогать ребятами вернуться домой. Все равно мы должны победить», — сказал Юрий Трутнев. На передовую бывший губернатор Пермской области ездит два раза в месяц.
Вице-премьер признался также, что сейчас изучает специальность снайпера. Читает профильную литературу, тренируется. «Стараюсь добиться результатов. [Надеюсь], что по этой воинской специальности от меня тоже какой-то толк может быть», — рассказал Юрий Трутнев. Ранее URA.RU сообщало, что Трутнев призвал развивать Пермский край без криков.
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев приезжал в Перми накануне юбилея, но не смог остаться на праздничные мероприятия, поскольку 10 июня уехал в зону СВО. Об этом рассказал источник URA.RU в политэлитах. В telegram-канале «Полпред в ДФО» выложено видеоинтервью Трутнева журналистам проекта WarGonzo, которое он дал во время этой поездки на Угледарское направление. Планировалось, что Юрий Трутнев примет участие в церемонии вручения Строгановской премии 11 июня. «Здесь сейчас воюют тысячи наших ребят. Они находятся в зоне поражения, рискуют жизнью за нашу страну. Если человек этого не видит и не понимает, тогда этого человека очень трудно понять. Как он будет потом в глаза смотреть? Ребятам, которые вернутся, своим детям он что скажет, отвечая на вопрос, где он был? Мне кажется, что есть простая обязанность: надо помогать стране победить и помогать ребятами вернуться домой. Все равно мы должны победить», — сказал Юрий Трутнев. На передовую бывший губернатор Пермской области ездит два раза в месяц. Вице-премьер признался также, что сейчас изучает специальность снайпера. Читает профильную литературу, тренируется. «Стараюсь добиться результатов. [Надеюсь], что по этой воинской специальности от меня тоже какой-то толк может быть», — рассказал Юрий Трутнев. Ранее URA.RU сообщало, что Трутнев призвал развивать Пермский край без криков.