Как определить, что водопроводная вода опасна

Химик Васильев: вода с осадком и запахом грозит отравлениями

21 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Неприятный запах воды может говорить о коррозии в трубах или активности бактерий, сказал Андрей Васильев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Проверить качество воды можно, отстояв ее в течение нескольких часов. Осадок и неприятный запах — главные признаки опасных загрязнений. Об этом URA.RU рассказал кандидат химических наук, главный технолог BWT Андрей Васильев. «Самый простой способ выявить загрязняющие примеси — отстоять воду в течение нескольких часов. Вероятно, на дне образуется осадок. Это может быть железо, частицы песка и другие элементы, пагубно влияющие на организм при избытке. Неприятный запах воды — следствие нарушения работы системы водоснабжения, активности бактерий или коррозии в трубах. В результате коррозии труб вода становится ржавой», — сказал Андрей Васильев. Он призвал прекратить использовать грязную водопроводную воду, чтобы не навредить здоровью. «Употребление загрязненной воды может привести к различным заболеваниям и отравлениям. Поэтому при подозрении на непригодность воды следует обратиться к специалистам и прекратить ее использование до проведения проверки», — отметил химик. Человек в праве подать в суд, чтобы устранить несоответствия, добавил эксперт. «Ответственность за качество воды несет Водоканал и управляющая компания, а контролируют работу УК, Государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор. Если возникает подозрение, что качество не соответствует установленным нормам, можно провести анализ питьевой воды, чтобы доказать несоответствие. Если опасения подтвердятся, можно подать иск в суд на Водоканал или эксплуатирующие организации», — подчеркнул собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проверить качество воды можно, отстояв ее в течение нескольких часов. Осадок и неприятный запах — главные признаки опасных загрязнений. Об этом URA.RU рассказал кандидат химических наук, главный технолог BWT Андрей Васильев. «Самый простой способ выявить загрязняющие примеси — отстоять воду в течение нескольких часов. Вероятно, на дне образуется осадок. Это может быть железо, частицы песка и другие элементы, пагубно влияющие на организм при избытке. Неприятный запах воды — следствие нарушения работы системы водоснабжения, активности бактерий или коррозии в трубах. В результате коррозии труб вода становится ржавой», — сказал Андрей Васильев. Он призвал прекратить использовать грязную водопроводную воду, чтобы не навредить здоровью. «Употребление загрязненной воды может привести к различным заболеваниям и отравлениям. Поэтому при подозрении на непригодность воды следует обратиться к специалистам и прекратить ее использование до проведения проверки», — отметил химик. Человек в праве подать в суд, чтобы устранить несоответствия, добавил эксперт. «Ответственность за качество воды несет Водоканал и управляющая компания, а контролируют работу УК, Государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор. Если возникает подозрение, что качество не соответствует установленным нормам, можно провести анализ питьевой воды, чтобы доказать несоответствие. Если опасения подтвердятся, можно подать иск в суд на Водоканал или эксплуатирующие организации», — подчеркнул собеседник агентства.