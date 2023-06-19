В Кургане больше всего вакансий открыто на слесарей и газосварщиков

Больше всего вакансий в Кургане открыто на слесарей и газосварщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больше всего в Кургане пользуются спросом вакансии слесаря, газосварщика и оператора станков с программным управлением. Информация о наиболее востребованных профессиях опубликован на сайте администрации города.

«Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 01.06.2023 года. Слесарь механосборочных работ — 229 вакансий. Газосварщик — 228. Оператор станков с программным управлением — 224», — указано в документе на сайте мэрии.

На должность электрогазосварщика открыто 211 вакансий, на токаря — 154, на наладчика станков и манипуляторов с программным управлением — 211, на водителя автобуса — 116. Всего в Кургане открыто 4 333 вакансий.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана с высшим образованием чаще остальных оказываются безработными. Также среди таких категорий больше всех остаются без работы женщины и граждане старше 50 лет.