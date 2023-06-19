Власти Кургана назвали самые популярные профессии. Скрин

В Кургане больше всего вакансий открыто на слесарей и газосварщиков
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, сварщик, сварочное производство
Больше всего вакансий в Кургане открыто на слесарей и газосварщиков Фото:

Больше всего в Кургане пользуются спросом вакансии слесаря, газосварщика и оператора станков с программным управлением. Информация о наиболее востребованных профессиях опубликован на сайте администрации города.

«Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 01.06.2023 года. Слесарь механосборочных работ — 229 вакансий. Газосварщик — 228. Оператор станков с программным управлением — 224», — указано в документе на сайте мэрии.

На должность электрогазосварщика открыто 211 вакансий, на токаря — 154, на наладчика станков и манипуляторов с программным управлением — 211, на водителя автобуса — 116. Всего в Кургане открыто 4 333 вакансий.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана с высшим образованием чаще остальных оказываются безработными. Также среди таких категорий больше всех остаются без работы женщины и граждане старше 50 лет.

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Больше всего в Кургане пользуются спросом вакансии слесаря, газосварщика и оператора станков с программным управлением. Информация о наиболее востребованных профессиях опубликован на сайте администрации города. «Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 01.06.2023 года. Слесарь механосборочных работ — 229 вакансий. Газосварщик — 228. Оператор станков с программным управлением — 224», — указано в документе на сайте мэрии. На должность электрогазосварщика открыто 211 вакансий, на токаря — 154, на наладчика станков и манипуляторов с программным управлением — 211, на водителя автобуса — 116. Всего в Кургане открыто 4 333 вакансий. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана с высшим образованием чаще остальных оказываются безработными. Также среди таких категорий больше всех остаются без работы женщины и граждане старше 50 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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