В Миассе загорелся троллейбус с пассажирами внутри. Фото

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Презентация единого проездного билета, транспортной карты и инновационной остановки с интерактивным дисплеем и wi-fi. Челябинск, троллейбус
Троллейбус загорелся из-за короткого замыкания в контакторной группе Фото:

В Миассе Челябинской области 19 июня загорелся новый троллейбус с пассажирами внутри. Причиной стало короткое замыкание контактов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«19 июня в районе остановки „Главный конвейер“ замкнуло проводку в контакторной группе троллейбуса. Водитель высадила пассажиров, обесточила троллейбус и приступила к тушению пожара. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

По данным мэрии, транспорт обслуживался по регламенту и своевременно. В тушении пожара сотрудникам МЧС помогли местные жители: Артур и Виталий.

В Ленинском районе Челябинска 15 июня загорелся трамвай с пассажирами. Причиной стало короткое замыкание в двигателе.

Троллейбус загорелся рядом с остановкой
Троллейбус загорелся рядом с остановкой
Фото:

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В Миассе Челябинской области 19 июня загорелся новый троллейбус с пассажирами внутри. Причиной стало короткое замыкание контактов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «19 июня в районе остановки „Главный конвейер“ замкнуло проводку в контакторной группе троллейбуса. Водитель высадила пассажиров, обесточила троллейбус и приступила к тушению пожара. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе. По данным мэрии, транспорт обслуживался по регламенту и своевременно. В тушении пожара сотрудникам МЧС помогли местные жители: Артур и Виталий. В Ленинском районе Челябинска 15 июня загорелся трамвай с пассажирами. Причиной стало короткое замыкание в двигателе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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