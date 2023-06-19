В Миассе Челябинской области 19 июня загорелся новый троллейбус с пассажирами внутри. Причиной стало короткое замыкание контактов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«19 июня в районе остановки „Главный конвейер“ замкнуло проводку в контакторной группе троллейбуса. Водитель высадила пассажиров, обесточила троллейбус и приступила к тушению пожара. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.
По данным мэрии, транспорт обслуживался по регламенту и своевременно. В тушении пожара сотрудникам МЧС помогли местные жители: Артур и Виталий.
В Ленинском районе Челябинска 15 июня загорелся трамвай с пассажирами. Причиной стало короткое замыкание в двигателе.
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