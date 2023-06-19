Тюменский молочный гигант откажется от импортного оборудования

Тюменское подразделение ГК «Дамате» внедрит отечественную систему управления к 2024 году

20 июня 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Для проведения импортозамещения «Тюменские молочные фермы» получили поддержку «Сколково» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Национальные проекты ООО «Тюменские молочные фермы», принадлежащее группе компаний «Дамате», внедрит отечественную систему управления стадом и откажется от иностранного оборудования в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». О том, что компания получила поддержку фонда «Сколково», сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. «Систему „Молоко 2.0“ начали внедрять на базе животноводческого комплекса ООО „Тюменские молочные фермы“. Проект внесен в перечень особо значимых и получил поддержку Фонда „Сколково“ в рамках Национальной программы „Цифровая экономика РФ“. Главная цель — заместить действующую иностранную систему управления стадом и обеспечить расширенный функционал по сравнению с зарубежными аналогами», — говорится в сообщении. Поясняется, что система будет отвечать всем современным стандартам цифрового производства. В состав комплекса войдут сервисы, которые упростят управление стадом, создание аналитики и отчетности, отслеживание всех бизнес-процессов. В компании уточняют, что в промышленную эксплуатацию систему запустят в конце 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что у еще одного молочного гиганта Тюменской области, принадлежащего холдингу ARSIB, назрели финансовые проблемы. Однако руководство компании сообщает, что сворачивать производство не собирается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ООО «Тюменские молочные фермы», принадлежащее группе компаний «Дамате», внедрит отечественную систему управления стадом и откажется от иностранного оборудования в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». О том, что компания получила поддержку фонда «Сколково», сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. «Систему „Молоко 2.0“ начали внедрять на базе животноводческого комплекса ООО „Тюменские молочные фермы“. Проект внесен в перечень особо значимых и получил поддержку Фонда „Сколково“ в рамках Национальной программы „Цифровая экономика РФ“. Главная цель — заместить действующую иностранную систему управления стадом и обеспечить расширенный функционал по сравнению с зарубежными аналогами», — говорится в сообщении. Поясняется, что система будет отвечать всем современным стандартам цифрового производства. В состав комплекса войдут сервисы, которые упростят управление стадом, создание аналитики и отчетности, отслеживание всех бизнес-процессов. В компании уточняют, что в промышленную эксплуатацию систему запустят в конце 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что у еще одного молочного гиганта Тюменской области, принадлежащего холдингу ARSIB, назрели финансовые проблемы. Однако руководство компании сообщает, что сворачивать производство не собирается.