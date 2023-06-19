19 июня 2023

Тюменский молочный гигант откажется от импортного оборудования

Тюменское подразделение ГК «Дамате» внедрит отечественную систему управления к 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие молочной фермы в селе Петелино. Тюменская область, коровы, животноводство
Для проведения импортозамещения «Тюменские молочные фермы» получили поддержку «Сколково» Фото:
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Национальные проекты

ООО «Тюменские молочные фермы», принадлежащее группе компаний «Дамате», внедрит отечественную систему управления стадом и откажется от иностранного оборудования в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». О том, что компания получила поддержку фонда «Сколково», сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

«Систему „Молоко 2.0“ начали внедрять на базе животноводческого комплекса ООО „Тюменские молочные фермы“. Проект внесен в перечень особо значимых и получил поддержку Фонда „Сколково“ в рамках Национальной программы „Цифровая экономика РФ“. Главная цель — заместить действующую иностранную систему управления стадом и обеспечить расширенный функционал по сравнению с зарубежными аналогами», — говорится в сообщении.

Поясняется, что система будет отвечать всем современным стандартам цифрового производства. В состав комплекса войдут сервисы, которые упростят управление стадом, создание аналитики и отчетности, отслеживание всех бизнес-процессов. В компании уточняют, что в промышленную эксплуатацию систему запустят в конце 2024 года.

Ранее URA.RU рассказало, что у еще одного молочного гиганта Тюменской области, принадлежащего холдингу ARSIB, назрели финансовые проблемы. Однако руководство компании сообщает, что сворачивать производство не собирается.

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ООО «Тюменские молочные фермы», принадлежащее группе компаний «Дамате», внедрит отечественную систему управления стадом и откажется от иностранного оборудования в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». О том, что компания получила поддержку фонда «Сколково», сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. «Систему „Молоко 2.0“ начали внедрять на базе животноводческого комплекса ООО „Тюменские молочные фермы“. Проект внесен в перечень особо значимых и получил поддержку Фонда „Сколково“ в рамках Национальной программы „Цифровая экономика РФ“. Главная цель — заместить действующую иностранную систему управления стадом и обеспечить расширенный функционал по сравнению с зарубежными аналогами», — говорится в сообщении. Поясняется, что система будет отвечать всем современным стандартам цифрового производства. В состав комплекса войдут сервисы, которые упростят управление стадом, создание аналитики и отчетности, отслеживание всех бизнес-процессов. В компании уточняют, что в промышленную эксплуатацию систему запустят в конце 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что у еще одного молочного гиганта Тюменской области, принадлежащего холдингу ARSIB, назрели финансовые проблемы. Однако руководство компании сообщает, что сворачивать производство не собирается.
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