Туристов со всей России зовут на «Фестиваль грязи» в Кургане

На озере Медвежье пройдет фестиваль лечебной грязи Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В селе Новое Ильинское Петуховского округа (Курганская область) пройдет «Фестиваль грязи». Об этом сообщается в группе «Туризм и Отдых в Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«24 июня вблизи села Новое Ильинское Петуховского муниципального округа (на берегу озера Медвежье) стартует „Фестиваль грязи — 2022“. Начнут работу торговые, концертные, игровые, спортивные и многие другие площадки», — указано в посте группы.

Сообщается, что символами мероприятия станут петух и медведь. Они возглавят парад участников фестиваля. Также в время мероприятия пройдет «Медвежий забег» на велосипедах. Организаторы готовят для участников кулинарные фестивали. Среди них: фестиваль ухи «Рыбная слобода» и фестиваль напитков «Русский пир». «Для детей будет организована „Поляна сказок“ с аттракционами, игровыми и развлекательными программами „В поисках медвежьих сокровищ“, „Я на солнышке лежу“ и другие», — сообщают организаторы.

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