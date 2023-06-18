Строители ЯНАО восстанавливают дома в Донбассе по десятку за месяц

Строители ЯНАО ведут восстановление домов в Донбассе с опережением графика

Строители ЯНАО восстанавливают дома в ДНР с опережением графика Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Строители из ЯНАО за три месяца восстановили тридцать домов в Волновахском районе Донецкой народной республики. Все работы идут с опережением графика, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Меньше чем за три месяца ямальские строители восстановили 30 многоквартирных домов на территории Волновахского района ДНР, свои жилищные условия смогли улучшить 270 семей. На завершающей стадии находятся 50 многоквартирников, все работы идут с опережением контрактных сроков», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

ЯНАО взял шефство над Волновахским районом в июне 2022 года. За год ямальцы восстановили 39 социально-значимых объектов. Согласно комплексной программе помощи, реализуемой до 2025 года, в планах строителей построить 94 дома общей площадью 120 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе рабочего визита в Донбасс оценил построенный больничный комплекс. Он состоит из семи корпусов, оснащенных медоборудованием и готов к приему пациентов.