11 июня 2023
10 июня 2023

Губернатор Ямала съездил в ДНР, чтобы оценить построенный больничный комплекс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Мощность всего больничного комплекса — порядка 600 человек в сутки Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал на территории отстроенного больничного комплекса в Волновахском районе (ДНР), чтобы посмотреть на результат работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Самый сложный и крупный объект — городская больница Волновахи. Она была сильно повреждена во время обстрелов. Врачам приходилось принимать пациентов в палатках, которые были развернуты на улице. Сейчас комплекс из семи корпусов общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров восстановлен „под ключ“ и готов начать работу», — рассказал губернатор Ямала.

По его словам, работы на всем объекте велись 11 месяцев, а первые два корпуса были восстановлены в прошлом году. Это было сделано для того, чтобы врачи смогли начать работать и принимать пациентов в комфортных условиях.

По итогу работ больницы были оборудованы лабораторией для анализов, стоматологическим кабинетом. Там есть полный спектр диагностики: УЗИ, КТ, флюорограф и маммограф. Обустроены отделения реанимации и операционные. Комплекс полностью укомплектован всей необходимой мебелью. Вместимость стационара составляет 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса — порядка 600 человек в сутки.

Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов пообещал восстановить железнодорожную больницу в Волновахе. Это должно было быть не только восстановление зданий, но сдача под ключ, с мебелью и оборудованием.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал на территории отстроенного больничного комплекса в Волновахском районе (ДНР), чтобы посмотреть на результат работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Самый сложный и крупный объект — городская больница Волновахи. Она была сильно повреждена во время обстрелов. Врачам приходилось принимать пациентов в палатках, которые были развернуты на улице. Сейчас комплекс из семи корпусов общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров восстановлен „под ключ“ и готов начать работу», — рассказал губернатор Ямала. По его словам, работы на всем объекте велись 11 месяцев, а первые два корпуса были восстановлены в прошлом году. Это было сделано для того, чтобы врачи смогли начать работать и принимать пациентов в комфортных условиях. По итогу работ больницы были оборудованы лабораторией для анализов, стоматологическим кабинетом. Там есть полный спектр диагностики: УЗИ, КТ, флюорограф и маммограф. Обустроены отделения реанимации и операционные. Комплекс полностью укомплектован всей необходимой мебелью. Вместимость стационара составляет 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса — порядка 600 человек в сутки. Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов пообещал восстановить железнодорожную больницу в Волновахе. Это должно было быть не только восстановление зданий, но сдача под ключ, с мебелью и оборудованием.
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