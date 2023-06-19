Пермяки собирают подписи против стройки велодорожек в Черняевском лесу

19 июня 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Пермяки не хотят, чтобы лесные тропинки асфальтировали или засыпали гравием Фото: Сергей Русанов © URA.RU Федерация легкой атлетики Пермского края начала собирать подписи против обустройства в Черняевском лесу велосипедных и беговых дорожек. Спортсмены хотят сохранить лесные тропинки в их первозданном виде и проводить тренировки на земле, а не на асфальте и гравии. Об этом URA.RU рассказала тренер федерации Елена Попова. «В этом году решили заасфальтировать более 22 километров лесных тропинок, чтобы сделать велодорожку. Часть новой велодорожки будет расположена на круге, где сейчас тренируются сильнейшие спортсмены края и спортсмены-любители. Кроме того, в парке хотят сделать новые беговые дорожки из песчано-гравийной смеси, по которой даже ходить невозможно. Поэтому начали сбор подписей тех, кто выступает против строительства», — сообщила Попова. Многие пермяки поддержали инициативу. Также они согласились помочь в сборе подписей. «Сегодня, 19 июня с 19:30 до 20:30 у остановки „ПКиО Балатово“ на ул. Подлесная. Важна каждая подпись», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» спортсмен-любитель Егор Желтышев. После того, как будет собрано нужное количество подписей, краевая федерация легкой атлетики направит их в администрацию Перми. Ранее в мэрии заявляли, что благоустроительные работы в Черняевском лесу проводятся с целью регулирования рекреационной нагрузки. Для троп выбраны экологичные типы покрытий, а маршруты будут разделены для бегунов, велосипедистов и пешеходов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федерация легкой атлетики Пермского края начала собирать подписи против обустройства в Черняевском лесу велосипедных и беговых дорожек. Спортсмены хотят сохранить лесные тропинки в их первозданном виде и проводить тренировки на земле, а не на асфальте и гравии. Об этом URA.RU рассказала тренер федерации Елена Попова. «В этом году решили заасфальтировать более 22 километров лесных тропинок, чтобы сделать велодорожку. Часть новой велодорожки будет расположена на круге, где сейчас тренируются сильнейшие спортсмены края и спортсмены-любители. Кроме того, в парке хотят сделать новые беговые дорожки из песчано-гравийной смеси, по которой даже ходить невозможно. Поэтому начали сбор подписей тех, кто выступает против строительства», — сообщила Попова. Многие пермяки поддержали инициативу. Также они согласились помочь в сборе подписей. «Сегодня, 19 июня с 19:30 до 20:30 у остановки „ПКиО Балатово“ на ул. Подлесная. Важна каждая подпись», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» спортсмен-любитель Егор Желтышев. После того, как будет собрано нужное количество подписей, краевая федерация легкой атлетики направит их в администрацию Перми. Ранее в мэрии заявляли, что благоустроительные работы в Черняевском лесу проводятся с целью регулирования рекреационной нагрузки. Для троп выбраны экологичные типы покрытий, а маршруты будут разделены для бегунов, велосипедистов и пешеходов.