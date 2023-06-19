Тюменские власти помогут фермерам накормить коров

Департамент АПК Тюменской области сформировал запас сена на случай дефицита кормов в 2023 году

20 июня 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

В правительстве Тюменской области готовы рассмотреть возможность выделения субсидии личным подсобным хозяйствам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент агропромышленного комплекса готов помочь фермерам запастись сеном и другими кормами в течение летнего сезона 2023 года. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказал директор департамента, заместитель губернатора области Владимир Чейметов. «При возникновении вопроса есть готовность рассмотреть варианты поддержки, в настоящее время заготовка кормов в начальной стадии и говорить о дефиците не приходится. При возникновении дефицита кормов, есть запас прошлого года, дополнительно проводят вторые укосы многолетних трав», — пояснил URA.RU Чейметов. Так же он отметил, что еще с 2021 года существует субсидия на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота. Однако, по словам фермеров, эта субсидия не покрывает всех расходов, так как она косвенно подразумевает приобретение фуража у конкретных поставщиков. «Мы могли купить у себя на местах те же зерновые, без НДС, без транспортных расходов, примерно по 13-14 рублей за килограмм; а пришлось покупать комбикорм по 20 рублей. Спасибо, конечно, но не нам помогают», — прокомментировал URA.RU фермер из Армизонского района. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские фермеры опасаются нехватки грубых кормов в 2023 году. Причиной возможного дефицита аграрии называют нетипичную для региона погоду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент агропромышленного комплекса готов помочь фермерам запастись сеном и другими кормами в течение летнего сезона 2023 года. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказал директор департамента, заместитель губернатора области Владимир Чейметов. «При возникновении вопроса есть готовность рассмотреть варианты поддержки, в настоящее время заготовка кормов в начальной стадии и говорить о дефиците не приходится. При возникновении дефицита кормов, есть запас прошлого года, дополнительно проводят вторые укосы многолетних трав», — пояснил URA.RU Чейметов. Так же он отметил, что еще с 2021 года существует субсидия на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота. Однако, по словам фермеров, эта субсидия не покрывает всех расходов, так как она косвенно подразумевает приобретение фуража у конкретных поставщиков. «Мы могли купить у себя на местах те же зерновые, без НДС, без транспортных расходов, примерно по 13-14 рублей за килограмм; а пришлось покупать комбикорм по 20 рублей. Спасибо, конечно, но не нам помогают», — прокомментировал URA.RU фермер из Армизонского района. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские фермеры опасаются нехватки грубых кормов в 2023 году. Причиной возможного дефицита аграрии называют нетипичную для региона погоду.