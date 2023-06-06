06 июня 2023

Тюменским фермерам в 2023 году не хватит денег на содержание домашнего скота

Фермеры Тюменской области прогнозируют дефицит сена из-за засушливого лета в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревни, архив. Пермь, коровы, деревенская жизнь, молочная ферма, говядина, сельское хозяйство
Аграрии прогнозируют рост цен на фураж к концу лета 2023 года на 60-70% Фото:

Тюменские фермеры опасаются небывалого роста цен на сено и фураж для домашнего скота в конце лета 2023 года из-за жаркой и сухой погоды. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал аграрий, который занимается мясным животноводством в Юргинском районе Тюменской области.

«Боимся, что останемся без сена и без денег к концу лета. Погода стоит очень сухая, трава растет плохо, скудные будут запасы. А раз запасов будет мало, значит цены у продавцов взлетят так, что нам просто окажется не по карману. И вряд ли какой-то поддержки стоит ждать, каких-то субсидий хотя бы небольших, это обычная в последние годы история», — пожаловался в беседе с URA.RU фермер.

По предположениям фермера, цены на сено к концу лета могут вырасти на 60-70%. Спасением могла бы стать субсидия на возмещение части затрат, считает собеседник URA.RU. «Даже если бы процентов 30 нам возместили, мы бы уже смогли удержаться на плаву и не уйти в долги», — добавил он.

URA.RU направило запрос в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что департамент планирует ввести новую меру господдержки только для ограниченного круга фермерских хозяйств.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские фермеры опасаются небывалого роста цен на сено и фураж для домашнего скота в конце лета 2023 года из-за жаркой и сухой погоды. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал аграрий, который занимается мясным животноводством в Юргинском районе Тюменской области. «Боимся, что останемся без сена и без денег к концу лета. Погода стоит очень сухая, трава растет плохо, скудные будут запасы. А раз запасов будет мало, значит цены у продавцов взлетят так, что нам просто окажется не по карману. И вряд ли какой-то поддержки стоит ждать, каких-то субсидий хотя бы небольших, это обычная в последние годы история», — пожаловался в беседе с URA.RU фермер. По предположениям фермера, цены на сено к концу лета могут вырасти на 60-70%. Спасением могла бы стать субсидия на возмещение части затрат, считает собеседник URA.RU. «Даже если бы процентов 30 нам возместили, мы бы уже смогли удержаться на плаву и не уйти в долги», — добавил он. URA.RU направило запрос в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что департамент планирует ввести новую меру господдержки только для ограниченного круга фермерских хозяйств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...