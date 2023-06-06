Тюменским фермерам в 2023 году не хватит денег на содержание домашнего скота

Фермеры Тюменской области прогнозируют дефицит сена из-за засушливого лета в 2023 году

07 июня 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Аграрии прогнозируют рост цен на фураж к концу лета 2023 года на 60-70% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские фермеры опасаются небывалого роста цен на сено и фураж для домашнего скота в конце лета 2023 года из-за жаркой и сухой погоды. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал аграрий, который занимается мясным животноводством в Юргинском районе Тюменской области. «Боимся, что останемся без сена и без денег к концу лета. Погода стоит очень сухая, трава растет плохо, скудные будут запасы. А раз запасов будет мало, значит цены у продавцов взлетят так, что нам просто окажется не по карману. И вряд ли какой-то поддержки стоит ждать, каких-то субсидий хотя бы небольших, это обычная в последние годы история», — пожаловался в беседе с URA.RU фермер. По предположениям фермера, цены на сено к концу лета могут вырасти на 60-70%. Спасением могла бы стать субсидия на возмещение части затрат, считает собеседник URA.RU. «Даже если бы процентов 30 нам возместили, мы бы уже смогли удержаться на плаву и не уйти в долги», — добавил он. URA.RU направило запрос в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что департамент планирует ввести новую меру господдержки только для ограниченного круга фермерских хозяйств.

Тюменские фермеры опасаются небывалого роста цен на сено и фураж для домашнего скота в конце лета 2023 года из-за жаркой и сухой погоды. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал аграрий, который занимается мясным животноводством в Юргинском районе Тюменской области. «Боимся, что останемся без сена и без денег к концу лета. Погода стоит очень сухая, трава растет плохо, скудные будут запасы. А раз запасов будет мало, значит цены у продавцов взлетят так, что нам просто окажется не по карману. И вряд ли какой-то поддержки стоит ждать, каких-то субсидий хотя бы небольших, это обычная в последние годы история», — пожаловался в беседе с URA.RU фермер. По предположениям фермера, цены на сено к концу лета могут вырасти на 60-70%. Спасением могла бы стать субсидия на возмещение части затрат, считает собеседник URA.RU. «Даже если бы процентов 30 нам возместили, мы бы уже смогли удержаться на плаву и не уйти в долги», — добавил он. URA.RU направило запрос в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что департамент планирует ввести новую меру господдержки только для ограниченного круга фермерских хозяйств.