Тюменским фермерам в 2023 году не хватит денег на содержание домашнего скота

Тюменские фермеры опасаются небывалого роста цен на сено и фураж для домашнего скота в конце лета 2023 года из-за жаркой и сухой погоды. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал аграрий, который занимается мясным животноводством в Юргинском районе Тюменской области.
«Боимся, что останемся без сена и без денег к концу лета. Погода стоит очень сухая, трава растет плохо, скудные будут запасы. А раз запасов будет мало, значит цены у продавцов взлетят так, что нам просто окажется не по карману. И вряд ли какой-то поддержки стоит ждать, каких-то субсидий хотя бы небольших, это обычная в последние годы история», — пожаловался в беседе с URA.RU фермер.
По предположениям фермера, цены на сено к концу лета могут вырасти на 60-70%. Спасением могла бы стать субсидия на возмещение части затрат, считает собеседник URA.RU. «Даже если бы процентов 30 нам возместили, мы бы уже смогли удержаться на плаву и не уйти в долги», — добавил он.
URA.RU направило запрос в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что департамент планирует ввести новую меру господдержки только для ограниченного круга фермерских хозяйств.
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