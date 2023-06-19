Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard. Видео

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
На кадрах запечатлено уничтожение немецкого танка Leopard Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зафиксированы кадры поражения танка Leopard Вооруженных Сил Украины дроном-камикадзе. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

На видео запечатлены кадры, снятые с борта дрона-камикадзе. По ним заметны явные очертания немецкого танка Leopard и стремительное приближение дрона к намеченной цели.

Ранее стало известно, что половина из переданных Финляндией шести немецких танков Leopard 2R была уничтожена в Запорожской области. В сети также появилось новое видео, на котором запечатлено поражение бронетехники Вооруженных Сил Украины. В колонне, состоящей из четырех американских БМП M2A2 Bradley и одного танка Leopard-2, все транспортные средства были подбиты, передает «Ридус».

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Зафиксированы кадры поражения танка Leopard Вооруженных Сил Украины дроном-камикадзе. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. На видео запечатлены кадры, снятые с борта дрона-камикадзе. По ним заметны явные очертания немецкого танка Leopard и стремительное приближение дрона к намеченной цели. Ранее стало известно, что половина из переданных Финляндией шести немецких танков Leopard 2R была уничтожена в Запорожской области. В сети также появилось новое видео, на котором запечатлено поражение бронетехники Вооруженных Сил Украины. В колонне, состоящей из четырех американских БМП M2A2 Bradley и одного танка Leopard-2, все транспортные средства были подбиты, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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