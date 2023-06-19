Зафиксированы кадры поражения танка Leopard Вооруженных Сил Украины дроном-камикадзе. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На видео запечатлены кадры, снятые с борта дрона-камикадзе. По ним заметны явные очертания немецкого танка Leopard и стремительное приближение дрона к намеченной цели.
Ранее стало известно, что половина из переданных Финляндией шести немецких танков Leopard 2R была уничтожена в Запорожской области. В сети также появилось новое видео, на котором запечатлено поражение бронетехники Вооруженных Сил Украины. В колонне, состоящей из четырех американских БМП M2A2 Bradley и одного танка Leopard-2, все транспортные средства были подбиты, передает «Ридус».
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