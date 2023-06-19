Фуд-блогер Макс Брандт дал свою оценку тюменской ухе с нефтью

Тюменский ресторан-музей принял участие в гастрофестивале, где подавал уху с нефтью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фуд-блогер Макс Брандт посетил выездную команду тюменского ресторана «Чум» на гастрономическом фестивале Gastreet и попробовал уху с нефтью — одно из самых необычных блюд России по мнению сервиса путешествий «Туту». Мужчина рассказал, что вкус ему понравился, однако он попался на уловку в названии продукта.

«Два вида рыбы, водка и нефть, конечно съедобная. Может быть это как с грудным молоком история (пиар-кампания пермской кофейни, продававшей кофе на козьем молоке — прим URA.RU). Типа, похоже, но на самом деле не оно <…>. По аромату очень насыщенный рыбный суп, нефтью пока не пахнет. Довольно плотный, довольно насыщенный, рыбного духа много, но по сути обычный рыбный суп», — рассказал Брандт во время дегустации, которую опубликовал на личном YouTube-канале.

По словам блогера, уха с нефтью ему понравилась. При этом он отметил, что попробовать именно это блюдо его заставило необычное название. «Ну, маркетинг, я на него повелся», — подытожил Брандт.

Ранее URA.RU рассказывало о случае, который упомянул фуд-блогер в своем отзыве. В мае этого года пермская кофейня объявила о начале продаж кофе на грудном молоке, которое предоставляли местные мамы. Как выяснилось позже, акция была шуточной, а бариста использовал миндальное и козье молоко, которое давало схожий вкус.