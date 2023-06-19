Челябинский губернатор встретился с военными, которые едут на СВО. Фото

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Алексей Текслер. Челябинск, текслер алексей
Текслер передал росгвардейцам необходимое на фронте оборудование Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июня встретился с военнослужащими Росгвардии, которые скоро отправятся на СВО. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«19 июня приехал в Озерск, в нашу 93-ю дивизию войск национальной гвардии. Напутствовал ребят, которым скоро отправляться на фронт. Передал им нужное оборудование», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В обычное время 93-я дивизия обеспечивает защиту закрытых городов и предприятий. Сейчас часть подразделений участвует в СВО.

Текслер посетил 93-ю дивизию войск национальной гвардии в Озерске
Текслер посетил 93-ю дивизию войск национальной гвардии в Озерске
Фото:
Губернатор региона дал напутствия военнослужащим, которые скоро отправятся на фронт
Губернатор региона дал напутствия военнослужащим, которые скоро отправятся на фронт
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июня встретился с военнослужащими Росгвардии, которые скоро отправятся на СВО. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «19 июня приехал в Озерск, в нашу 93-ю дивизию войск национальной гвардии. Напутствовал ребят, которым скоро отправляться на фронт. Передал им нужное оборудование», — написал Текслер в своем telegram-канале. В обычное время 93-я дивизия обеспечивает защиту закрытых городов и предприятий. Сейчас часть подразделений участвует в СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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