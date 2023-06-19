Текслер передал росгвардейцам необходимое на фронте оборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июня встретился с военнослужащими Росгвардии, которые скоро отправятся на СВО. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«19 июня приехал в Озерск, в нашу 93-ю дивизию войск национальной гвардии. Напутствовал ребят, которым скоро отправляться на фронт. Передал им нужное оборудование», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В обычное время 93-я дивизия обеспечивает защиту закрытых городов и предприятий. Сейчас часть подразделений участвует в СВО.

Текслер посетил 93-ю дивизию войск национальной гвардии в Озерске Фото: telegram-канал Алексея Текслера