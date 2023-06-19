В ХМАО ищут гидов, готовых показать грибные места

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Кухня КМНС. Сургут, грибы, дикоросы, сбор грибов
Гидам обещают платить от трех до 30 тысяч за одну экскурсию Фото:

Грибник из Нижневартовска (ХМАО) планирует организовать клуб гидов по грибным местам округа. Югорчанин сообщил корреспонденту URA.RU, что сейчас набирает команду людей, которые хорошо знают местные леса и хотят заработать на своих знаниях.

«Ищу знающих грибников, которые будут платно водить желающих на „тихую охоту“: гостей региона, тех, кто не знает лес или боится идти за грибами один. Грибники-гиды смогут не только получить удовольствие от сбора грибов, но и хорошо заработать», — поделился житель Нижневартовска.

За каждую лесную экскурсию проводники будут получать гонорар. Оплата зависит от вида грибов, на которые идет «охота», и составляет от трех тысяч за сыроежки до 30 000 рублей за белые грибы. Длительность грибной экскурсии — от одного до трех дней.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО могут получить срок за сбор грибов, которые внесены в Красную книгу. За случайное уничтожение редких видов грозит административная ответственность.

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Грибник из Нижневартовска (ХМАО) планирует организовать клуб гидов по грибным местам округа. Югорчанин сообщил корреспонденту URA.RU, что сейчас набирает команду людей, которые хорошо знают местные леса и хотят заработать на своих знаниях. «Ищу знающих грибников, которые будут платно водить желающих на „тихую охоту“: гостей региона, тех, кто не знает лес или боится идти за грибами один. Грибники-гиды смогут не только получить удовольствие от сбора грибов, но и хорошо заработать», — поделился житель Нижневартовска. За каждую лесную экскурсию проводники будут получать гонорар. Оплата зависит от вида грибов, на которые идет «охота», и составляет от трех тысяч за сыроежки до 30 000 рублей за белые грибы. Длительность грибной экскурсии — от одного до трех дней. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО могут получить срок за сбор грибов, которые внесены в Красную книгу. За случайное уничтожение редких видов грозит административная ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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