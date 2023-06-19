В ХМАО ищут гидов, готовых показать грибные места

Гидам обещают платить от трех до 30 тысяч за одну экскурсию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Грибник из Нижневартовска (ХМАО) планирует организовать клуб гидов по грибным местам округа. Югорчанин сообщил корреспонденту URA.RU, что сейчас набирает команду людей, которые хорошо знают местные леса и хотят заработать на своих знаниях.

«Ищу знающих грибников, которые будут платно водить желающих на „тихую охоту“: гостей региона, тех, кто не знает лес или боится идти за грибами один. Грибники-гиды смогут не только получить удовольствие от сбора грибов, но и хорошо заработать», — поделился житель Нижневартовска.

За каждую лесную экскурсию проводники будут получать гонорар. Оплата зависит от вида грибов, на которые идет «охота», и составляет от трех тысяч за сыроежки до 30 000 рублей за белые грибы. Длительность грибной экскурсии — от одного до трех дней.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО могут получить срок за сбор грибов, которые внесены в Красную книгу. За случайное уничтожение редких видов грозит административная ответственность.