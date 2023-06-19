Украинский военный: командование ВСУ теряет танки как в игре World of Tanks

Вооруженные силы Украины нелогично используют танки в бою, словно они имеют возможность «переиграть» события, как в компьютерной игре World of Tanks. Об этом рассказал попавший в плен украинский солдат.
«Ну, просто закидывать поле танками… Это же не игра World of Tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники [командованием ВСУ]», — рассказал военный. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что командование не использует имеющуюся информацию, а потому теряют танки Leopard и M2 Bradley.
Ранее в журнале Forbes писали, что ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили. Российские войска успешно уничтожают западную технику на Украине. Так, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 танков ВСУ, среди которых есть восемь Leopard, передает «Царьгард».
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.