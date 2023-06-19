Украинский военный: командование ВСУ теряет танки как в игре World of Tanks

Украинский военный рассказал, что командование ВСУ нелогично «закидывает поле» танками
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Командование ВСУ нелогично использует танки, сообщил украинский военный Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нелогично используют танки в бою, словно они имеют возможность «переиграть» события, как в компьютерной игре World of Tanks. Об этом рассказал попавший в плен украинский солдат.

«Ну, просто закидывать поле танками… Это же не игра World of Tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники [командованием ВСУ]», — рассказал военный. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что командование не использует имеющуюся информацию, а потому теряют танки Leopard и M2 Bradley.

Ранее в журнале Forbes писали, что ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили. Российские войска успешно уничтожают западную технику на Украине. Так, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 танков ВСУ, среди которых есть восемь Leopard, передает «Царьгард».

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Вооруженные силы Украины нелогично используют танки в бою, словно они имеют возможность «переиграть» события, как в компьютерной игре World of Tanks. Об этом рассказал попавший в плен украинский солдат. «Ну, просто закидывать поле танками… Это же не игра World of Tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники [командованием ВСУ]», — рассказал военный. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что командование не использует имеющуюся информацию, а потому теряют танки Leopard и M2 Bradley. Ранее в журнале Forbes писали, что ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили. Российские войска успешно уничтожают западную технику на Украине. Так, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 танков ВСУ, среди которых есть восемь Leopard, передает «Царьгард».
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