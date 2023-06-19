Украинский военный: командование ВСУ теряет танки как в игре World of Tanks Украинский военный рассказал, что командование ВСУ нелогично «закидывает поле» танками 19 июня 2023 в 20:34 Размер текста - 17 + Командование ВСУ нелогично использует танки, сообщил украинский военный Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нелогично используют танки в бою, словно они имеют возможность «переиграть» события, как в компьютерной игре World of Tanks. Об этом рассказал попавший в плен украинский солдат. «Ну, просто закидывать поле танками… Это же не игра World of Tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники [командованием ВСУ]», — рассказал военный. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что командование не использует имеющуюся информацию, а потому теряют танки Leopard и M2 Bradley. Ранее в журнале Forbes писали, что ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили. Российские войска успешно уничтожают западную технику на Украине. Так, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 танков ВСУ, среди которых есть восемь Leopard, передает «Царьгард». Вооруженные силы Украины нелогично используют танки в бою, словно они имеют возможность «переиграть» события, как в компьютерной игре World of Tanks. Об этом рассказал попавший в плен украинский солдат. «Ну, просто закидывать поле танками… Это же не игра World of Tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники [командованием ВСУ]», — рассказал военный. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что командование не использует имеющуюся информацию, а потому теряют танки Leopard и M2 Bradley. Ранее в журнале Forbes писали, что ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили. Российские войска успешно уничтожают западную технику на Украине. Так, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 танков ВСУ, среди которых есть восемь Leopard, передает «Царьгард». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям