Forbes: ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
Артиллерия РФ успешно уничтожила французские AMX-10RC Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская артиллерия ударила по французским БПМ AMX-10RC, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Киев долго не продержался под обстрелом и бездарно потерял технику. Об этом сообщает обозреватель Дэвид Экс.

«Разведывательные машины AMX-10RC Корпуса морской пехоты Украины долго не продержались в лобовом штурме российской обороны. <…> 40 разведывательных БМП, которые Франция передала украинской морской пехоте, — это не танки. <…> Российская артиллерия жестоко напомнила им [ВСУ об этом]», — пишет Дэвид Экс в материале для Forbes. Журналист напоминает, что AMX-10RC специально спроектированы с легкой броней, чтобы машина быстрее перемещалась по местности. Поэтому их легко уничтожить. По мнению обозревателя, ВСУ бездарно потеряли технику.

Французский генерал Оливье Кемпф рассказал, что потеря западной техники в боях с РФ стала неприятным сюрпризом для ВСУ. Украинские силы также в ходе контрнаступления потеряли американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard.

Киев проводит контрнаступление с 4 июня. По мнению бывшего депутат Европарламента, политика из Франции Флориана Филиппо, Украина провалила свое наступление, пишет «Национальная служба новостей».

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Российская артиллерия ударила по французским БПМ AMX-10RC, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Киев долго не продержался под обстрелом и бездарно потерял технику. Об этом сообщает обозреватель Дэвид Экс. «Разведывательные машины AMX-10RC Корпуса морской пехоты Украины долго не продержались в лобовом штурме российской обороны. <…> 40 разведывательных БМП, которые Франция передала украинской морской пехоте, — это не танки. <…> Российская артиллерия жестоко напомнила им [ВСУ об этом]», — пишет Дэвид Экс в материале для Forbes. Журналист напоминает, что AMX-10RC специально спроектированы с легкой броней, чтобы машина быстрее перемещалась по местности. Поэтому их легко уничтожить. По мнению обозревателя, ВСУ бездарно потеряли технику. Французский генерал Оливье Кемпф рассказал, что потеря западной техники в боях с РФ стала неприятным сюрпризом для ВСУ. Украинские силы также в ходе контрнаступления потеряли американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. Киев проводит контрнаступление с 4 июня. По мнению бывшего депутат Европарламента, политика из Франции Флориана Филиппо, Украина провалила свое наступление, пишет «Национальная служба новостей».
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Ссылки по теме
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