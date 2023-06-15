Forbes: ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили

Артиллерия РФ успешно уничтожила французские AMX-10RC Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская артиллерия ударила по французским БПМ AMX-10RC, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Киев долго не продержался под обстрелом и бездарно потерял технику. Об этом сообщает обозреватель Дэвид Экс.

«Разведывательные машины AMX-10RC Корпуса морской пехоты Украины долго не продержались в лобовом штурме российской обороны. <…> 40 разведывательных БМП, которые Франция передала украинской морской пехоте, — это не танки. <…> Российская артиллерия жестоко напомнила им [ВСУ об этом]», — пишет Дэвид Экс в материале для Forbes. Журналист напоминает, что AMX-10RC специально спроектированы с легкой броней, чтобы машина быстрее перемещалась по местности. Поэтому их легко уничтожить. По мнению обозревателя, ВСУ бездарно потеряли технику.

Французский генерал Оливье Кемпф рассказал, что потеря западной техники в боях с РФ стала неприятным сюрпризом для ВСУ. Украинские силы также в ходе контрнаступления потеряли американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard.