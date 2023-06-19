Банк России предложил повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран

19 июня 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Повышение тарифов не будет касаться физических лиц Фото: Анна Майорова © URA.RU Банк России предлагает значительно повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств, зарегистрированных в «недружественных» странах, за исключением легковых автомобилей, зарегистрированных на физических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. «Предусматривается тарифные изменения для владельцев транспортных средств из недружественных иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию», — говорится в тексте документа . Там отмечается, что коэффициент территорий для владельцев транспортных средств из «недружественных» иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию, будет увеличен почти в семь раз — с 1,7 до 12,5. Однако для физических лиц, владеющих легковыми автомобилями из «недружественных» стран, коэффициент останется прежним 1,7. Также это касается автовладельцев из остальных государств, независимо от категории транспортного средства, заявлено в документе.

Банк России предлагает значительно повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств, зарегистрированных в «недружественных» странах, за исключением легковых автомобилей, зарегистрированных на физических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. «Предусматривается тарифные изменения для владельцев транспортных средств из недружественных иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию», — говорится в тексте документа. Там отмечается, что коэффициент территорий для владельцев транспортных средств из «недружественных» иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию, будет увеличен почти в семь раз — с 1,7 до 12,5. Однако для физических лиц, владеющих легковыми автомобилями из «недружественных» стран, коэффициент останется прежним 1,7. Также это касается автовладельцев из остальных государств, независимо от категории транспортного средства, заявлено в документе.